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четверг, 18 июля 2019 13:47

Мы стали второй компанией после Space X, которой Госдеп дал космодром - Макс Поляков

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Мы стали второй компанией после Space X, которой Госдеп дал космодром - Макс Поляков
Владелец инвестиционного фонда Noosphere Ventures Макс Поляков: "Мы пользуемся значительной поддержкой США". Фото: Бизнес

Украинско-американская космическая компания Firefly получила эксклюзивные права от Госдепа США на использование космодромов для запуска легких ракет-носителей.

Об этом заявил в интервью изданию "Бизнес", предприниматель Макс Поляков, владелец инвестиционного фонда Noosphere Ventures, в который входит Firefly.

"Мы пользуемся значительной поддержкой США: в частности, Госдеп дал нам единственную в мире лицензию частной компании на развитие ракетной кооперации между странами. Мы стали второй компанией после Маска, которой предоставили в пользование космодром. Точнее, две площадки: один во Флориде и другой в Калифорнии. Рынок Нового Космоса растет очень быстро: сейчас объемы отрасли составляют $330 млрд, а через пять лет, по прогнозам, будет почти $1 трлн. Наш основной клиент - спутниковые компании. К 2020 мы готовим к запуску собственные спутники, которые будут почти в 7 раз легче тех, что запускают сейчас. Идет борьба за массу и размеры, ведь, уменьшая эти параметры, мы можем доставлять на орбиту больше груза", - заявил Поляков.

Также предприниматель отметил, что подобный международный проект является уникальным с точки зрения технологической коллаборации США и постсоветской страны.

"Мы производим продукт в США, используя интеллект, который удалось сохранить в Украине. Фактически мы первые, кто сочетает интеллектуальный потенциал бывшего СССР с американским. Например, сейчас в США есть ряд программ, по которым американцы продолжают покупать российские двигатели РД-180 (дешевые и эффективные двигатели на керосине), а также отправляют своих астронавтов на космических кораблях "Союз". Мы же делаем совместный продукт, который способствует развитию специализированного образования и сохранению ракетной школы. Ведь саму по себе школу ракетостроения крайне сложно восстановить, но ее наследие легко потерять. Спрос сверхбольшой в тех странах, которые активно развиваются в инновационной сфере, а это Индия, Китай, Южная Корея, некоторые государства Европы. Но мы тоже не отстаем: создали в Днепре конструкторское бюро, инжиниринговые школы, восстанавливаем планетарий, планируем открыть институт. Все это является фундаментом сохранения знаний, ведь экономика знаний - наше будущее. Плановая экономика и производство уходят в небытие, и только интеллектуальный продукт способен прокормить государство", - подытожил Макс Поляков.

Ранее СМИ сообщали, что Firefly Aerospace подписала соглашение с израильской компанией IAI о совершенствовании технологии лунного посадочного модуля Beresheet.

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Дата
18
июля

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