Мы использовали не все возможности для привлечения иностранных инвестиций - Продан

Эксперт по налоговой и таможенной политике Мирослав Продан прокомментировал качество правовой защиты иностранных инвестиций в Украине

Эксперт по налоговой и таможенной политике Мирослав Продан в авторском блоге на Korrespondent.net дал оценку инвестиционному климату и качеству правовой защиты иностранных инвестиций в Украине.

"Украина подписала около 80 двусторонних международных договоров с различными государствами о содействии и взаимной защите инвестиций. Кроме того, наша страна является участником ряда многосторонних международных договоров и конвенций о правовом режиме международного инвестирования и защиты прав инвесторов. Однако, учитывая, что в последние полтора года объем инвестирования в Украину существенно вырос, вынужден констатировать, что мы использовали не все возможности для привлечения иностранных инвестиций", - заявляет эксперт.

Мирослав Продан видит проблему в основе национального инвестиционного законодательства. По его словам, это разобщенность норм, определяющих правила защиты инвесторов по большому разнообразию нормативно-правовых актов различной отраслевой направленности. Эксперт акцентирует на потребности в интегрировании норм, определяющих права иностранных инвесторов, в единый, доступный, простой, понятный, эффективный и реальный нормативно-правовой акт. Ведь ни один серьезный инвестор не заходит в другую страну без анализа правового поля страны-инвестирования.

"Создание такого действенного Закона однозначно приведет к положительной оценке инвестиционной привлекательности Украины и существенно ее повысит в рейтингах инвестиционного климата. И речь должна вестись именно о Законе как акте высшей юридической силы, который будет положительно оцениваться аналитическими службами инвесторов, готовящих предпроектную информацию инвесторам", - говорит эксперт по налоговой и таможенной политике Мирослав Продан.

Продан также прокомментировал предложение некоторых авторов создать Инвестиционный Кодекс, который бы консолидировал все существующие нормативно-правовые акты в сфере инвестирования. По мнению эксперта, любая кодификация способствует совершенствованию законодательства, но в данном случае вопрос заключается в наполненности такого кодекса.

"Если это будет очередной декларативный документ, содержащий только принципы и рамочное регулирование, то в таком документе нет необходимости, ведь национальное инвестиционное право и так перенасыщено лозунгами, не имеющими практической реализации. Непонятно также, как Инвестиционный Кодекс должен исправить ситуацию с гарантиями прав на землю, обеспечить стойкость и постоянство реестров прав на недвижимое имущество, решить вопрос административных процедур в строительстве. Ведь именно такие вопросы интересуют инвесторов. А они регулируются соответствующими отраслями национального законодательства - земельным правом, административным, гражданским и тому подобное. Поэтому ответ на вопрос правовой защиты иностранных инвестиций лежит не только в создании специального инвестиционного законодательства и его совершенствовании, а в реформе всей правовой системы в стране", - комментирует Мирослав Продан.