МВФ посоветовал, как ускорить рост украинской экономики

МВФ считает, что Украине нужно продолжать проводить реформы. Фото: epravda.com.ua

Чтобы ускорить экономический рост в Украине на 5-6% в год, надо вводить реформы.

"Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институтами, частный сектор, который готов конкурировать в европейской среде и в мире. Если есть желание это воплотить, у вас несомненно есть человеческие ресурсы для этого. Но чего нет - это капиталов и технологий. Также надо взять на себя четкое обязательство провести эти изменения", - заявил первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон, передает "Інтерфакс-Україна".

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По его словам, с помощью реформ можно ускорить рост соотношения жизни в Украине с уровнем в Западной Европе.

"В 2000-ых в польскую экономику тоже сложно было привлечь инвесторов. Однако несколько четких шагов помогли изменить это. Речь идет о строительстве инфраструктуры дорог и портов. Также установление правового поля, где контракт - это контракт", - отметил Дэвид Липтон.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду встретился с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном и подчеркнул, что сотрудничество с фондом остается приоритетом для украинской власти. Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности по новой программе.