МВФ не верит в гривну. Прогнозирует более 30 за доллар

2024 года курс валют вырастет до 31,94 грн за долл. Фото: Depositphotos

Международный валютный фонд спрогнозировал курс валют в Украине до 2024-го. По расчетам, к концу 2019-го доллар подорожает до 28,68 грн.

В следующем году курс будет 29,96 грн за доллар.

В 2021-м будет стоить дороже 30 грн - 30,55 грн за доллар, - говорится в материалах к июльскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики".

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В 2022-м доллар будет стоить 31,01 грн, 2023-го - 31,47 грн.

В 2024-м курс валют вырастет до 31,94 грн за доллар.

В госбюджет-2019 курс доллара заложили на уровне 29,4 грн. В то же время с начала лета гривна активно укрепляется. На 24 июля курс валют составляет 25,63 грн за доллар.