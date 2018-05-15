МВФ не поддержал повышение цены на газ на 65%

Цены на газ могут снизиться. Фото: РБК

Предложения по газовому вопросу не одобрены МВФ. Украинское предложение о повышении цены на газ было передано в МФВ главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым в конце апреля.

НАК предлагал оставить без изменений цену на газ 6,96 грн за 1 кубический метр в рамках социального объема потребления (3,3 кубометра на 1 человека при наличии горячего водоснабжения). Объемы газа сверх нормы предполагалось оплачивать по более высокой цене: с июля 2018 года она должна была составить +58% от базовой цены (10,99 грн за 1 кубометр), а с октября 2018 – +65% (11,47 грн за кубометр), сообщает Банкер.

При этом предполагалось также сокращение социальной нормы потребления на 15%.

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По соглашению с МВФ Украина должна в обмен на кредиты привести цену на газ к уровню импортного паритета. Программа кредитования МВФ рассчитана на 2015–2019 годы, общая сумма валютных траншей должна составить $17,5 млрд. На данный момент Украина получила около $8,5 млрд, последний транш был переведен в апреле 2017 года. До конца 2017 года Украина должна была получить еще $4,4 млрд кредита при соблюдении условий соглашения с МВФ.