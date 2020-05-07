МВФ меняет правила: о чем договаривается с Украиной

МВФ обсуждает с украинскими властями новый механизм финансирования, чтобы эффективно противодействовать пандемии в экономике и медицине. Фото: pixabay.com

Международный валютный фонд и Украина договариваются о новой программе сотрудничества сроком на 18 месяцев. Ранее обсуждали условия расширенного финансирования EFF в течение 3 лет.

"Из-за беспрецедентной неопределенности относительно экономических и финансовых перспектив и необходимости сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации переговоры переключились на 18-месячный stand by, который может обеспечить поддержку платежного баланса для усиления реакции власти", - сообщил представитель МВФ Джерри Райс, передает "Інтерфакс-Україна".

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По его словам, МВФ обсуждает с украинскими властями новый механизм финансирования, чтобы эффективно противодействовать пандемии в экономике и медицине.

"Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту", - подчеркнул представитель МВФ.

В начале декабря 2019-го, после телефонного разговора президента Владимира Зеленского и директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, стороны достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе в формате расширенного финансирования (EFF) на общую сумму $5,5 млрд.