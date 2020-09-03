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четверг, 03 сентября 2020 17:03

Можно построить 500 км дорог: в ОП отреагировали на $350 млн компаниям Суркисов

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Можно построить 500 км дорог: в ОП отреагировали на $350 млн компаниям Суркисов
Учреждения будут защищать интересы государства и банка в апелляционном суде. Фото: unsplash.com

Министерство финансов, Национальный банк, Приватбанк и правительство не согласны с вынесенным решением суда относительно взыскания $350 млн с Приватбанка в пользу компаний Суркисов.

Учреждения будут защищать интересы государства и банка в апелляционном суде, заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив в Facebook.

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По ее словам, взимаемые выплаты с государственного Приватбанка, то есть конечно из бюджетных средств, сопоставимы с:

- 10 годами финансирования новой украинской школы,

- 500 км отремонтированных дорог,

- 2 современными детскими больницами, вроде Охматдета.

Печерский райсуд Киева санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества Приватбанка в случае отказа выплачивать компаниям Суркисов определенную судом сумму.

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