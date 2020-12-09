"Можешь позволить себе отдых на хорошем курорте, автомобиль среднего класса" - сколько зарабатывает авиадиспетчер

 
Ексклюзивы
1/5
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
3 Просмотров: 2961
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 2673
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1179
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 405
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2664
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 657
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 774
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3105
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1647
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
7
8
10
4
9
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Киевлянин придумал доставку &quot;выходного дня&quot;
Киевлянин придумал доставку "выходного дня"
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 774
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3105
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1827
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1107
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
1 Просмотров: 405
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
среда, 09 декабря 2020 21:10

"Можешь позволить себе отдых на хорошем курорте, автомобиль среднего класса" - сколько зарабатывает авиадиспетчер

  Комментировать
&quot;Можешь позволить себе отдых на хорошем курорте, автомобиль среднего класса&quot; - сколько зарабатывает авиадиспетчер
Ранее конкурса или отбора на рабочие места не было. Фото: Тарас Подолян

После 2014-го новых работников почти перестали набирать, потому что начали переводили авиадиспетчеров с оккупированных территорий, рассказал Gazeta.ua авиадиспетчер аэропорта "Борисполь" Александр Серветник.

"В Национальном авиационном университете все студенты носили форму - синий пиджак, погоны с буквой С. Мама увидела в маршрутке парня в такой форме. Учился на авиадиспетчера. Полчаса расспрашивала его. Сказал, стоит идти на англоязычный проект. Я туда и поступил. Пять лет все предметы изучал на английском", - говорит Серветник.

По его словам, ранее конкурса или отбора на рабочие места не было.

"Студент мог прийти на практику летом, зарекомендовать себя и получить приглашение на работу. А потом создали отдел управления человеческими ресурсами, сделали отбор. Мой выпуск первым под него попал. Было 20 мест в Украине. Участие в конкурсе принимали более 200 выпускников двух вузов", - объясняет Александр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу

Он рассказал, что в лучшие времена диспетчер зарабатывал не менее $2 тыс. в месяц

"Работаем 36 часов в неделю, а не традиционные 40. У нас вредные условия, по закону. Если смена длится 8 часов, то отдых должен превышать ее вдвое. У тебя достойная зарплата, можешь позволить себе отдых на хорошем зарубежном курорте, автомобиль среднего класса. Жилье - через пять лет", - говорит авиадиспетчер.

Полную версию беседы с авиадиспетчером Александром Серветником читайте в свежем номере журнала "Країна".

Финансовым директорам, стоматологам, топ-менеджерам готовы платить более 200 тыс. грн в месяц.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Можешь позволить себе отдых на хорошем курорте, автомобиль среднего класса" - сколько зарабатывает авиадиспетчер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

В Зеленского заявили об успешных результатах после встречи с Путиным

"Возвращай не унитазы" - что изменилось за год после "нормандского саммита"

Сценарист "Лицо со шрамом" страдал от кокаиновой зависимости

"Шахтер" впервые выиграл у "Барселоны"

Православный патриарх принадлежал к ОУН

Зеленский встретился с Путиным

Британские войска взли под контроль Иерусалим

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 16524
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 16435
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
4
 Просмотров: 10242
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 10071
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 9369
Экономика
Украинцы будут получать деньги от добычи природных ресурсов
Украинцы будут получать деньги от добычи природных ресурсов Просмотров: 792
Объяснили, почему падают цены на золото и серебро
Объяснили, почему падают цены на золото и серебро Просмотров: 306
Как теперь будут проверять получателей субсидий
Как теперь будут проверять получателей субсидий Просмотров: 369
Объяснили, что в этом году существенно повлияло на падение ВВП
Объяснили, что в этом году существенно повлияло на падение ВВП Просмотров: 45
"Бесплатно пользуются сетями и зарабатывают": Лещенко рассказал, в чьих интересах повысили тариф на передачу электроэнергии
"Бесплатно пользуются сетями и зарабатывают": Лещенко рассказал, в чьих интересах повысили тариф на передачу электроэнергии Просмотров: 279
Больше всего комментируют
6
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
3
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
3
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Голосов: 25693
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть