"Можешь позволить себе отдых на хорошем курорте, автомобиль среднего класса" - сколько зарабатывает авиадиспетчер

Ранее конкурса или отбора на рабочие места не было. Фото: Тарас Подолян

После 2014-го новых работников почти перестали набирать, потому что начали переводили авиадиспетчеров с оккупированных территорий, рассказал Gazeta.ua авиадиспетчер аэропорта "Борисполь" Александр Серветник.

"В Национальном авиационном университете все студенты носили форму - синий пиджак, погоны с буквой С. Мама увидела в маршрутке парня в такой форме. Учился на авиадиспетчера. Полчаса расспрашивала его. Сказал, стоит идти на англоязычный проект. Я туда и поступил. Пять лет все предметы изучал на английском", - говорит Серветник.

По его словам, ранее конкурса или отбора на рабочие места не было.

"Студент мог прийти на практику летом, зарекомендовать себя и получить приглашение на работу. А потом создали отдел управления человеческими ресурсами, сделали отбор. Мой выпуск первым под него попал. Было 20 мест в Украине. Участие в конкурсе принимали более 200 выпускников двух вузов", - объясняет Александр.

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Он рассказал, что в лучшие времена диспетчер зарабатывал не менее $2 тыс. в месяц

"Работаем 36 часов в неделю, а не традиционные 40. У нас вредные условия, по закону. Если смена длится 8 часов, то отдых должен превышать ее вдвое. У тебя достойная зарплата, можешь позволить себе отдых на хорошем зарубежном курорте, автомобиль среднего класса. Жилье - через пять лет", - говорит авиадиспетчер.

Полную версию беседы с авиадиспетчером Александром Серветником читайте в свежем номере журнала "Країна".

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