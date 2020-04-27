Мошенники в Telegram сливают данные клиентов за деньги: подробности

В Telegram появились 2 бота, которые предлагают продать персональные данные украинских пользователей по номеру телефона.
Скорее всего, боты берут информацию из украденной базы клиентов Приватбанка, пишет ain.ua.
Бот "Досье" уже удалили. Он предлагал за деньги персональные данные пользователя, дату его рождения, серию и номер паспорта, прописку и идентификационный код.
Другой бот еще работает. Действует по похожей схеме. 10 запросов продает за $50, 50 - за $100. 200 запросов стоят $200.
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"Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного производства. Также в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам не известны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов", - сообщили в Приватбанке.
Украинцы получают сообщения со словами Covid и corona, где им обещают 800 грн на карту из-за пандемии коронавируса. Мошенники действуют от имени Приватбанка. В сообщении говорится, что эти деньги - безвозвратная государственная помощь, утвержденная указом президента. Чтобы получить средства, необходимо отправить номер карты, срок ее действия и CVV-код. Далее могут запросить код, который поступит по SMS.
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