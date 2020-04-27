Мошенники в Telegram сливают данные клиентов за деньги: подробности

В Telegram появились 2 бота, которые предлагают продать персональные данные украинских пользователей по номеру телефона.

Скорее всего, боты берут информацию из украденной базы клиентов Приватбанка, пишет ain.ua.

Автор: ain.ua Боты в Telegram предлагают продать данные украинских пользователей. Среди них номер и серия паспорта, идентификационный код.

Бот "Досье" уже удалили. Он предлагал за деньги персональные данные пользователя, дату его рождения, серию и номер паспорта, прописку и идентификационный код.

Автор: ain.ua Боты в Telegram предлагают продать данные украинских пользователей. Среди них номер и серия паспорта, идентификационный код.

Другой бот еще работает. Действует по похожей схеме. 10 запросов продает за $50, 50 - за $100. 200 запросов стоят $200.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый вид мошенничества: в аренду берут страницу в соцсети

"Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного производства. Также в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам не известны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов", - сообщили в Приватбанке.

Украинцы получают сообщения со словами Covid и corona, где им обещают 800 грн на карту из-за пандемии коронавируса. Мошенники действуют от имени Приватбанка. В сообщении говорится, что эти деньги - безвозвратная государственная помощь, утвержденная указом президента. Чтобы получить средства, необходимо отправить номер карты, срок ее действия и CVV-код. Далее могут запросить код, который поступит по SMS.