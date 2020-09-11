Мошенники рассылают письма об уменьшении платы за свет: подробности

Мошенники незаконно использовали логотип и общую визуальную стилистику личного кабинета ЦКС. Фото: pixabay.com

Украинцам начали поступать письма с фейковой информацией об уменьшении тарифа на электроэнергию. Злоумышленники рассылают их по адресу, домен которого похож на правительственную электронную почту.

Такие письма содержат информацию о том, что якобы "внедрено в IV квартале 2020 года уменьшение тарифа на электроэнергию по всей территории страны до окончания карантинного периода". Для просмотра информации необходимо "осуществить вход" в личный кабинет по ссылке, которая не принадлежит Центру коммунального сервиса.

Мошенники незаконно использовали логотип и общую визуальную стилистику личного кабинета ЦКС.

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В Центре коммунального сервиса напоминают, что единственная ссылка, по которой можно зарегистрироваться и пользоваться личным кабинетом ЦКС, - https://cks.com.ua/cabinet. При регистрации необходимо вводить индивидуальный ключ авторизации. Все рассылки от ЦКС имеют формат "[email protected]сks.com.ua", "[email protected]сks.kiev.ua".

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