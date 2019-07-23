Moody's спрогнозировал рост доходности Приватбанка

За первое полугодие 2019-го Приватбанк получил рекордную прибыль - 18,3 млрд грн. Фото: Depositphotos

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост доходности Приватбанка.

Рентабельность банка останется высокой. В следующем году будет расти за счет высокого комиссионного дохода и увеличение чистого процентного дохода, сообщили в пресс-службе Приватбанка.

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Так, за первое полугодие 2019-го банк получил рекордную прибыль - 18,3 млрд грн.

Высоколиквидные активы финучреждения составляют около 70% совокупных активов, отчитываются эксперты Moody's. Поэтому любой потенциальный отток депозитов будет управляемым.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным национализации Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского. Нацбанк планирует обжаловать это решение в апелляционной инстанции. Приватбанк в государственную собственность перешел в декабре 2016-го.