Молодые украинские семьи могут получить льготный кредит на жилье

Соответствующий кредит предоставляется сроком до 30 лет. Фото: pixabay.com

Молодые украинские семьи и одинокие граждане в возрасте до 35 лет могут взять льготный долгосрочный кредит на строительство или реконструкцию жилья.

Это регулируется Постановлением КМУ № 584 от 29 мая 2001 года. Согласно ему, такой кредит могут получить семьи или неполные семьи, одинокие граждане, а также молодые ученые в возрасте до 35 лет, рассказывает finance.ua.

Впрочем, эти категории граждан обязательно должны нуждаться в улучшении жилищных условий. Это относится к гражданам, которые:

- обеспеченны жилой площадью меньше чем 13,65 кв. м на человека;

- проживают в помещении, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям;

- болеют тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний и нуждаются в отселении;

- проживают по договору поднайма жилого помещения в домах государственного или общественного жилищного фонда или по договору найма жилого помещения в домах жилищно-строительных кооперативов;

- проживают длительное время по договору найма в домах, принадлежащих гражданам на праве частной собственности;

- проживают в общежитиях.

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Соответствующий кредит предоставляется сроком до 30 лет. Но не более чем до момента достижения старшим из супругов пенсионного возраста.

Потенциальный получатель должен состоять на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и подтвердить платежеспособность.

Если кредит был согласован, на личный счет в банке нужно сделать 1-й взнос в размере 6% от общей стоимости строительства. Сделать это можно 2 частями: на момент заключения кредитного договора - половину суммы, остаток - в течение 10 дней после получения в бюро технической инвентаризации технического паспорта.

Выплатить кредит нужно будет не позднее 15 месяцев после 1-го перечисления средств со своего счета на строительство.

Объемы выдачи ипотеки в Украине выросли на 82%. В октябре текущего года банками было выдано 662 ипотечных кредита на общую сумму 491 млн грн. Это самый высокий месячный показатель, начиная с декабря 2018 года.