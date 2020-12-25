 
Ексклюзивы
1/5
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 54
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
Просмотров: 4635
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 450
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 441
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 18207
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 873
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2592
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2214
Фото
Все фото
7
5
14
3
7
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
Просмотров: 333
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 18198
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 297
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1323
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1971
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
25 декабря 2020
Просмотров: 180
Десять тез про 2020-й
Рік скоро завершиться, тож дозвольте мені написати 10 філософських тез про цей складний 2020-й. 1.У світі поменшало свободи. Захід, який критикував ...
суббота, 26 декабря 2020 11:05

Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники

  Комментировать
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Праздник возник в Великобритании. Фото: pexels.com

Ежегодно 26 декабря отмечают День подарков. Праздник возник в Великобритании и со временем распространился по миру. В этот день магазины обычно устраивают распродажи.

Gazeta.ua спросила украинцев, что они будут дарить на праздники и сколько денег потратят.

Александр Редько, г. Борисполь Киевская обл:

"Обычно выделяю на подарки большой бюджет, выходит до 10 тыс грн. Но в этом году пришлось затянуть пояса из-за карантина, кризиса. Поэтому мои родные получат подарки на сумму 5 тыс грн. Моя бы воля - дарил бы то всем, с кем общаюсь. А так приходится только родителям, брату и подружке. На Новый Год мама получает от меня кухонные гаджеты, отец – какие-то гаражные принадлежности, а брат - одежду от любимого бренда. Подружке - косметику, что-то сладенькое. Уверен, что это оптимальный вариант", - говорит он.

Оксана Макей, г. Винница:

"На подарки потратила средства, которые были сбережены в течение последних двух месяцев. Примерно – 3 тыс. Дарить буду двум дочерям, сделаю небольшие презенты для коллег. Обычно дарю деньги и сладости", - говорит Оксана.

Виталина Пидлубная, г. Киев:

"Сумма зависит от того, кому я делаю подарки. Могу потратить вообще заоблачные деньги на подарок для человека, который мне важен. Если мужчине, то это обязательно должно быть что-то статусное. Коллегам и друзьям дарю редко. Маленькие безделушки не считаю подарком. Для семьи - а это мама и сестра - могу купить что-то из парфюмерии, косметики. Сестра любит новую одежду, потому что это весьма практично и в то и же время приятно", - рассказала Виталина.

Александр Петренко, г. Бровары, Киевская область:

"На этот Новый год выделил на подарки 1500 грн. Дарить буду семье, близким родственникам. Детям приобрел игрушки. А так – одежда, сувениры. Кому-то вкусные конфеты или дорогой алкоголь", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику

Супруги Мельник Ольга и Андрей, г. Киев:

"На подарки ушло 6 тыс грн. Купили одежду, сладости и подарочные наборы из "Гарри Поттера" для детишек, бабушке - новые очки, брату - портативную акустику. Друзьям не дарим никогда", - добавили они.

Виктория Сребнюк, г. Киев:

"В этом году потратила 5800 грн. Обычно дарю маме, папе, своему парню. Некоторым одногруппникам делаю небольшие подарки, до 200 грн. В основном это одежда, сладости, девушкам - косметику, новогодние украшения", - отметила Виктория.

Анастасия Кравчук, г. Новоград-Волынский:

"В этом году на подарки я потратила более 5 тыс, но планирую покупать еще. Готовлю подарки для семьи и парня. Маме подарю ювелирные украшения, мы часто обмениваемся на Новый год драгоценностями. Это уже как традиция. Отец и парень получат кожаные перчатки, бабушка - электрический чайник, который она давно хотела", - рассказала Анастасия.

В эту новогоднюю ночь не стоит дарить халаты, пижамы, полотенца, тапки, мобильные телефоны и кошельки, а также все, что подчеркивает богатство и статус.

Автор: Алёна Гаранжа
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники

Самое читаемое
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
 Просмотров: 48080
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
5
 Просмотров: 14374
Жена голкипера &quot;Динамо&quot; выпятила пышные ягодицы в мини-бикини
Жена голкипера "Динамо" выпятила пышные ягодицы в мини-бикини
6
 Просмотров: 6831
&quot;Только один момент. Не говорите о советских &quot;наши&quot; - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
26
 Просмотров: 4626
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
7
 Просмотров: 4591
Экономика
Каким специалистам готовы платить более 100 тыс. грн
Каким специалистам готовы платить более 100 тыс. грн Просмотров: 630
Стало известно, кому не светит обещанная выплата 8000 гривен
Стало известно, кому не светит обещанная выплата 8000 гривен Просмотров: 1035
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
 Просмотров: 333
Основателя сети отелей "Хилтон" считали неудачником
Основателя сети отелей "Хилтон" считали неудачником
 Просмотров: 405
Рожкова готова последовать примеру Витренко и получить от НБУ деньги через суд - журналист
Рожкова готова последовать примеру Витренко и получить от НБУ деньги через суд - журналист Просмотров: 360
Больше всего комментируют
4
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит
3
Венедиктова передала дело Татарова в СБУ
3
Генералу Назарову суд остановил выполнение приговора. Его обвинили в катастрофе самолета Ил-76
2
Зеленский не получил приглашение на инаугурацию Байдена
1
Арестович подтвердил: за "вагнеровцами" следили украинские спецслужбы
Голосов: 25813
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть