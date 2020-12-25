Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники

Праздник возник в Великобритании. Фото: pexels.com

Ежегодно 26 декабря отмечают День подарков. Праздник возник в Великобритании и со временем распространился по миру. В этот день магазины обычно устраивают распродажи.

Gazeta.ua спросила украинцев, что они будут дарить на праздники и сколько денег потратят.

Александр Редько, г. Борисполь Киевская обл:

"Обычно выделяю на подарки большой бюджет, выходит до 10 тыс грн. Но в этом году пришлось затянуть пояса из-за карантина, кризиса. Поэтому мои родные получат подарки на сумму 5 тыс грн. Моя бы воля - дарил бы то всем, с кем общаюсь. А так приходится только родителям, брату и подружке. На Новый Год мама получает от меня кухонные гаджеты, отец – какие-то гаражные принадлежности, а брат - одежду от любимого бренда. Подружке - косметику, что-то сладенькое. Уверен, что это оптимальный вариант", - говорит он.

Оксана Макей, г. Винница:

"На подарки потратила средства, которые были сбережены в течение последних двух месяцев. Примерно – 3 тыс. Дарить буду двум дочерям, сделаю небольшие презенты для коллег. Обычно дарю деньги и сладости", - говорит Оксана.

Виталина Пидлубная, г. Киев:

"Сумма зависит от того, кому я делаю подарки. Могу потратить вообще заоблачные деньги на подарок для человека, который мне важен. Если мужчине, то это обязательно должно быть что-то статусное. Коллегам и друзьям дарю редко. Маленькие безделушки не считаю подарком. Для семьи - а это мама и сестра - могу купить что-то из парфюмерии, косметики. Сестра любит новую одежду, потому что это весьма практично и в то и же время приятно", - рассказала Виталина.

Александр Петренко, г. Бровары, Киевская область:

"На этот Новый год выделил на подарки 1500 грн. Дарить буду семье, близким родственникам. Детям приобрел игрушки. А так – одежда, сувениры. Кому-то вкусные конфеты или дорогой алкоголь", - отметил он.

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Супруги Мельник Ольга и Андрей, г. Киев:

"На подарки ушло 6 тыс грн. Купили одежду, сладости и подарочные наборы из "Гарри Поттера" для детишек, бабушке - новые очки, брату - портативную акустику. Друзьям не дарим никогда", - добавили они.

Виктория Сребнюк, г. Киев:

"В этом году потратила 5800 грн. Обычно дарю маме, папе, своему парню. Некоторым одногруппникам делаю небольшие подарки, до 200 грн. В основном это одежда, сладости, девушкам - косметику, новогодние украшения", - отметила Виктория.

Анастасия Кравчук, г. Новоград-Волынский:

"В этом году на подарки я потратила более 5 тыс, но планирую покупать еще. Готовлю подарки для семьи и парня. Маме подарю ювелирные украшения, мы часто обмениваемся на Новый год драгоценностями. Это уже как традиция. Отец и парень получат кожаные перчатки, бабушка - электрический чайник, который она давно хотела", - рассказала Анастасия.

В эту новогоднюю ночь не стоит дарить халаты, пижамы, полотенца, тапки, мобильные телефоны и кошельки, а также все, что подчеркивает богатство и статус.