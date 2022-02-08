Миссия МВФ возвращается в Украину

МВФ снова будет в Украине. Фото: Reuters

Минфин ожидает в ближайшее время миссию МВФ в Украине.

По действующей программе Украина получит 2,2 млрд долларов, сообщил глава министерства финансов Сергей Марченко в Facebook.

"Надеемся, что следующая Миссия МВФ в Украине начнет работу уже в ближайшее время. Мы продолжаем воплощать структурные реформы. Мы видим прогресс в наших отношениях с МВФ", — написал Марченко.

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Несмотря на то, что у Минфина ограниченный доступ к рынкам внешних заимствований, однако перевыполнение плановых показателей доходной части ( на более 9 млрд грн) госбюджета позволяет чувствовать себя уверенно.

"Мы ведем переговоры с Казначейством США о возможности получения Украиной кредитных гарантий. И важны не только деньги, но и сигнал об их предоставлении, что сможет существенно успокоить рынки", - добавил министр.

Украина в рамках обновленного меморандума с Международным валютным фондом по программе Stand-by должна завершить и обнародовать аудит средств Covid-фонда. Нацбанк по согласованию с Фондом одобрит план действий с указанием сроков повышения профессиональных возможностей банковского надзора, а Офис генпрокурора обнародует полугодовой отчет о результатах уголовных разбирательств в отношении бывших собственников, менеджеров и связанных лиц обанкротившихся с 2014 года банков. В этом отчете должны быть указаны данные о количестве лиц, в отношении которых было расследовано и осуждено, а также размер штрафов и возмещение ущерба.