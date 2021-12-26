Мировая экономика впервые превысит $100 трлн

Китай может обогнать США и стать первой мировой экономикой. Фото: ukrinform

В 2022 году объем мировой экономики впервые превысит $100 трлн.

Об этом говорится в отчете британского Центра экономических и деловых исследований, передает Reuters.

По прогнозам Германия опередит Японию по уровню объема экономики 2033 года.

Китай может опередить США и стать первой мировой экономикой в ​​2030 году, что на два года дольше прогнозируемого ранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цена на газ в Европе достигла рекордного показателя

В 2022 году Индия может опередить Францию, а затем Великобританию в 2023 году, чтобы восстановить свое место шестой крупнейшей экономикой мира.

По состоянию на 1 декабря 2021 общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 641,2 миллиарда. Это на 11,9 миллиарда больше, чем на 1 ноября текущего года, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.