Мировая экономика впервые превысит $100 трлн

В 2022 году объем мировой экономики впервые превысит $100 трлн.
Об этом говорится в отчете британского Центра экономических и деловых исследований, передает Reuters.
По прогнозам Германия опередит Японию по уровню объема экономики 2033 года.
Китай может опередить США и стать первой мировой экономикой в 2030 году, что на два года дольше прогнозируемого ранее.
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В 2022 году Индия может опередить Францию, а затем Великобританию в 2023 году, чтобы восстановить свое место шестой крупнейшей экономикой мира.
По состоянию на 1 декабря 2021 общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 641,2 миллиарда.
Это на 11,9 миллиарда больше, чем на 1 ноября текущего года, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
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