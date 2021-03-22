Мировая экономика растет быстрее, чем прогнозировали: объяснили причину

Рост экономики в разных странах происходит неравномерно. Фото: unsplash

Благодаря перспективам масштабной вакцинации и дополнительным финансовым вливаниям в экономику США мировой ВВП растет быстрее, чем прогнозировали.

Риски для восстановления экономики все еще остаются. Среди них - распространение новых штаммов коронавируса, цитирует заявление первого заместителя главы Международного валютного фонда Джеффри Окамото Liga.

По словам представителя МВФ, рост экономики в разных странах происходит неравномерно. ВВП большинства из них остается существенно ниже докризисных показателей.

"В январе мы прогнозировали глобальный рост экономики. В 2021 году на уровне 5,5 процента. Но появляются перспективы быстрого восстановления - благодаря дополнительным финансовым стимулам, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации", - говорится в сообщении.

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По прогнозам МВФ, совокупный доход на душу населения в странах с рыночной экономикой и в развивающихся странах в период между 2020-м и 2022 годом будет на 22% ниже, чем если бы пандемии не было. Исключением станет лишь Китай. Ситуация может привести к тому, что с начала пандемии за чертой крайней бедности окажутся почти 90 млн человек.

В ООН улучшили прогноз развития мировой экономики до 4,7%.