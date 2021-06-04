Мир ждет новый финансовый кризис

Климатический кризис развивается медленно, но он потенциально катастрофический. Фото: pixabay.com

Из-за изменений климата на планете возникли риски мирового финансового кризиса.

"Климатический кризис развивается медленно, но он потенциально катастрофический. Есть много стран, в которых климатическая катастрофа является крахом финансовой системы", - сказал директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан в комментарии CNN Business.

В последние годы экономики Багамских островов, Филиппин и других стран были разрушены ураганами и тайфунами.

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Управляющие органы должны больше работать над тем, как регулировать финансовые учреждения таким образом, чтобы сделать систему более благоприятной для климата. Центральные банки должны оценить, как включить климат в денежно-кредитную политику и покупку активов, подытожил Адриан.

Из-за изменения климата острова Мальдивской Республики могут исчезнуть к концу XXI века. Страна может не выдержать темпов экологических потерь.