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вторник, 29 октября 2019 11:20

Мир накроет глобальный финансовый кризис: чем рискуют банки

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Мир накроет глобальный финансовый кризис: чем рискуют банки
Чтобы удержаться на рынке, банкам надо сокращать расходы, развивать технологии, укрепляться за счет поглощений и слияний, частично переходить на аутсорсинг. Фото: Обозреватель

Новый глобальный экономический кризис может не пережить более половины банков мира.

По словам экспертов международной консалтинговой фирмы McKinsey&Co, уже сегодня не все финучреждения выдерживают конкуренцию со стороны технологических гигантов и финансовых стартапов, пишет ubr.ua.

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Так, американская Amazon.com и китайская Ping An Insurance пытаются потеснить банки в наиболее прибыльных сегментах бизнеса: выпуска кредитных карт, внедрении инновационных технологий.

Чтобы удержаться на рынке, банкам надо сокращать расходы, развивать технологии, укрепляться за счет поглощений и слияний, частично переходить на аутсорсинг.

В августе 2019-го аналитики McKinsey сообщили, что в Азии может начаться долговой кризис. Это связано с ростом долгов, проблемами при погашении займов, уязвимостью банков.

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29
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