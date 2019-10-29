Мир накроет глобальный финансовый кризис: чем рискуют банки

Чтобы удержаться на рынке, банкам надо сокращать расходы, развивать технологии, укрепляться за счет поглощений и слияний, частично переходить на аутсорсинг. Фото: Обозреватель

Новый глобальный экономический кризис может не пережить более половины банков мира.

По словам экспертов международной консалтинговой фирмы McKinsey&Co, уже сегодня не все финучреждения выдерживают конкуренцию со стороны технологических гигантов и финансовых стартапов, пишет ubr.ua.

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Так, американская Amazon.com и китайская Ping An Insurance пытаются потеснить банки в наиболее прибыльных сегментах бизнеса: выпуска кредитных карт, внедрении инновационных технологий.

Чтобы удержаться на рынке, банкам надо сокращать расходы, развивать технологии, укрепляться за счет поглощений и слияний, частично переходить на аутсорсинг.

В августе 2019-го аналитики McKinsey сообщили, что в Азии может начаться долговой кризис. Это связано с ростом долгов, проблемами при погашении займов, уязвимостью банков.