Мир накроет глобальный финансовый кризис: чем рискуют банки

Новый глобальный экономический кризис может не пережить более половины банков мира.
По словам экспертов международной консалтинговой фирмы McKinsey&Co, уже сегодня не все финучреждения выдерживают конкуренцию со стороны технологических гигантов и финансовых стартапов, пишет ubr.ua.
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Так, американская Amazon.com и китайская Ping An Insurance пытаются потеснить банки в наиболее прибыльных сегментах бизнеса: выпуска кредитных карт, внедрении инновационных технологий.
Чтобы удержаться на рынке, банкам надо сокращать расходы, развивать технологии, укрепляться за счет поглощений и слияний, частично переходить на аутсорсинг.
В августе 2019-го аналитики McKinsey сообщили, что в Азии может начаться долговой кризис. Это связано с ростом долгов, проблемами при погашении займов, уязвимостью банков.
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