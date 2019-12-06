Министра Криклия просят разобраться, почему украинская инфраструктура еще недоступна отечественным производителям

Укрзализныця продолжает отдавать предпочтение российским транзитным грузам за счет отечественных экспортеров

Почему украинская инфраструктура недоступна украинским производителям, а российский транзит чиновники так любят? Этот вопрос четыре месяца назад задали руководству министерства инфраструктуры представители крупнейшего экспортера Украины - "Полтавского горно-обогатительного комбината". Они сообщили, что в первую очередь железной дорогой перевозятся транзитные грузы из России. Порты Украины ее отгружают. А отечественные предприятия стоят на запасных путях.

В минувшую субботу на совещании министр инфраструктуры Владислав Криклий принял решение отдать предпочтение украинским производителям железорудного сырья. Но, похоже, этого оказалось недостаточно, пишет "Кременчугская газета".

"Несмотря на решение уменьшить объемы транзитных грузов, проходящих через морской торговый порт "Южный"с 240 тысяч тонн до 40 тысяч, объемы транзита увеличились. Это делается за счет уменьшения месячных объемов отгрузки окатышей "Полтавского ГОК".

На "Южный" на 21-25 декабря номинировано судно Iron Destiny для вывоза 96 тысяч тонн железорудных окатышей Полтавского комбината. Хотя необходимый объем составляет 110 тысяч тонн. 13 ноября комбинат заявил основной план на декабрь - 200 тысяч тонн для отгрузки окатышей на порт "Южный". А на 5 декабря в АС Месплан Укрзализныци (автоматизированная система, которая принимает заявки на железнодорожные перевозки. - Gazeta.ua) согласовали 7650 тонн.

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Дополнительно, было дозаявлено два плана общим объемом более 102 тысячи тонн. Планы сих пор не согласованы, но в АС Месплан Укрзализныци появились дополнительные декабрьские планы на российские транзитные грузы объемом 200 тысяч тонн через порт "Южный".

Настоятельно просим вас определиться, какому из перевозок отдать предпочтение: транзитным грузам или грузам крупнейшего экспортера Украины ЧАО "Полтавский ГОК". И согласовать весь заявленный объем на декабрь в АС Месплан Укрзализныци", - говорится в письме заместителя председателя правления ЧАО "Полтавский ГОК" Дмитрия Спатаря на имя министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Остается вопрос, кто-то из подопечных министра пренебрегает его позицией, или глава министерства инфраструктуры "разводит" украинских производителей?

Представители профильных ассоциаций "Укрметаллургпром" и Федерации металлургов Украины обратились к правительству с требованием принять срочные меры для ликвидации коллапса на железной дороге. Представители отечественного горно-металлургического комплекса требовали от правительства поставить задачу менеджменту Укрзализныци течение декабря 2019 года - февраля 2020 года обеспечить отгрузку и своевременную доставку в морские порты не менее 2, 7 млн тонн в месяц экспортной железорудной продукции, а также прекратить неправомерную практику по обеспечению перевозок грузов на особых условиях.