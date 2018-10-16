Министр объяснил, как украинцы будут получать субсидии в следующем году

Деньги на оплату коммунальных услуг начнут поступать на персональные банковские счета украинцев с 1 января 2019 года. В то же время те, кто уже оформили субсидии или сделают это до конца 2018-го, получать "коммунальные скидки" по действующим правилам.

"С 1 октября запущена программа старой системы субсидий. Пока не закончится отопительный сезон, менять ее не будем. Она продлится до 1 мая. С 1 января 2019-го параллельно заработает новая программа. Ею воспользуются все, кто обратятся за субсидиями в январе", - сообщил министр соцполитики Андрей Рева, пишет Обозреватель.

Второй этап монетизации начнется с 1 мая 2019 года. Тогда закончатся субсидии за прошлый отопительный сезон. Третий этап продлится с октября по декабрь 2019-го. Деньги на оплату коммунальных услуг на карточку получат все, кто обратится за субсидией на отопительный сезон 2019-2020 годов.

При оформлении субсидий украинцы подают декларацию и заявление. Со следующего года также начнут оформлять собственные счета в банке. В то же время снимать с них деньги украинцы не смогут.

"Предприятие рассчитает, сколько субсидиант потратил на коммунальные услуги, направит эту информацию в банк. Тот оплатит субсидию и пришлет украинцам сообщение с информацией о размере обязательного платежа", - отмечает Андрей Рева.

Автор: Обозреватель При оформлении субсидий украинцы подают декларацию и заявление. Со следующего года также начнут оформлять собственные счета в банке.

Ежемесячно субсидианты тратят на коммуналку в среднем не более 15% от своего дохода, остальное компенсирует государство. Если субсидию тратить меньше нормы, то размер обязательного платежа может сократиться.

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"Если у бабушки минимальная пенсия - субсидия может быть 2000 гривен. Тогда она будет платить за коммунальные услуги 60 гривен. Если сэкономила, может заплатить 20 гривен. Если больше использовала - 80 гривен. В конце сезона мы все перечисляем и сверяем с предприятиями. Банк разблокирует деньги, чтобы пенсионерка с карточки сняла наличные, которые удалось сэкономить. Тратить их можно по своему усмотрению", - объясняет министр.

В 2018 году на субсидии реально понадобится 36 млрд грн. При этом в бюджете заложили 57 млрд, чтобы погасить долг за прошлые годы. Поэтому 55 млрд грн в 2019 году хватит на субсидии.

"Проверки показали, что 6,7 миллионов домохозяйств, получающих субсидии, 50 тысяч живут в квартирах более 120 и домах более 200 квадратных метров. Кроме того, летом за скидками не пришли 2,5 миллионов семей", - объясняет Андрей Рева.

Украинцам, чтобы получить субсидию, в декларации не нужно указывать официальный доход. За исключением тех средств, которые поступают из-за рубежа. Также доходов от сдачи молока или квартиры в аренду. Ведь такая информация отсутствует в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов.