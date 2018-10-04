Министр объяснил, как будут начислять субсидию заробитчанам

Министр соцполитики Андрей Рева: "На субсидию могут претендовать заробитчане которые дома задекларировали свои заработки и платят соответствующие налоги". Фото: Моя Вінниця

Граждане, которые находились за границей более 60 дней, имеют право получать субсидию в Украине при определенных условиях.

"Не имеют права отказать в субсидии украинцу, пребывающему за границей, но получающему пенсию или другие официальные доходы дома. Поехал за границу на лечение, обучение или в командировку. Кроме того, декларирует в Украине доходы и платит единый социальный взнос", - объясняет министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба Минсоцполитики.

По его словам, на субсидию могут претендовать заробитчане, которые дома задекларировали свои заработки и платят соответствующие налоги.

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Есть случаи, когда украинцы работают за рубежом официально. Тогда дома платить единый социальный взнос не требуется. Субсидию будут начислять на общих основаниях. Украина имеет соглашения в сфере социального обеспечения с такими странами.

Чтобы получить субсидию, безработному украинцу нужно уплатить единый социальный взнос за 3 месяца. Речь идет о периоде, за который берут доходы для расчета размера пособия.

Украинцы, имеющие банковские вклады, могут получать субсидию. Размер депозита не влияет на ее размер. На субсидию влияет выигрыш в лотерее или перевод из-за границы более 50 тыс. грн. Органы соцзащиты будут учитывать их как доход и принимать во внимание при расчете размера соцвыплат.