Мининфраструктуры должно отрегулировать сферу буксирных услуг в госпортах - Крук

Вице-президент УСПП Юрий Крук: "Отрегулировать сферу оказания буксирных услуг в государственных портах обязано Министерство инфраструктуры"

"Сегодня, когда меня спрашивают о завтрашнем дне порта, я отвечаю просто: МТП "Черноморск" в 2015 году насчитывал 4,3 тысячи работников, имел 526 миллионов гривен чистой прибыли, 12 инвестпроектов общим объемом 1 миллиард долларов, и стратегический план развития. Господа управленцы из министерства инфраструктуры, за вас уже все продумали. Возьмите этот план развития порта и возрождайте славу предприятия", - говорит вице-президент УСПП Юрий Крук, который за время руководства Черноморским портом (2013-2015 гг) вывел предприятие в лидеры отрасли.

Если проанализировать то, к чему пришел порт спустя четыре года за время руководства других директоров, то картина плачевная – минус 177 млн грн по итогам 2019 года.

А недавно черноморские портовики были огорошены еще одной неприятной новостью о том, что в акваторию заходят частные буксиры. Это означает, что портофлот, являющийся одним из самых прибыльных подразделений МТП "Черноморск", остается без работы. При этом законных оснований для недопуска частных буксиров нет. Решаема ли эта проблема?

Вице-президент УСПП по вопросам морской политики Юрий Крук считает, что отрегулировать сферу оказания буксирных услуг в государственных портах обязано Министерство инфраструктуры.

"С данной проблемой я столкнулся еще тогда, когда руководил портом "Южный". И мне сразу было понятно, что нежелание государства отрегулировать сферу оказания буксирных услуг в государственных портах, открыв ее для частных компаний, является миной замедленного действия, которая обязательно взорвется. Что, в принципе, сейчас и происходит. И в Черноморске, и в Одессе, и в Николаеве. И если в одесском порту недополучение доходов от работы портофлота еще как-то можно перекрыть за счет других видов деятельности, то в порту "Черноморск" такой возможности нет. Ведь конкуренция изначально неравная. У государственного портофлота большая социальная нагрузка, жесткие обязательства перед работниками. Всего этого нет у частника", - констатирует вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Он считает, что есть два решения данной ситуации. Надо либо на государственном уровне принять решение о том, что буксирные услуги являются специальной услугой, которую могут оказывать только государственные порты силами своего портофлота. Еще одно предложение – создать государственную буксирную компанию. Она бы предоставляла услуги для всех портов. Ведь потребность в буксирных мощностях во всех портах разная, она меняется в зависимости от динамики судозаходов и грузооборота. Государственная компания смогла бы оперативно реагировать на изменение производственной ситуации, перебрасывая в тот или иной порт столько буксиров, сколько ему необходимо.

"Вакханалия на рынке буксирных услуг вызывает естественный вопрос – а государство где? Неужели ему не нужны доходы? В угоду чьих интересов ответственные государственные структуры, прежде всего, Мининфраструктуры, делают вид, что ничего страшного не происходит? Халатность или непрофессионализм? Сегодня много говорится о необходимости учиться работать в рыночных условиях. Согласен – надо учиться. Но забирать у государства абсолютно прибыльный сегмент портовой экономики, сферу буксирных услуг, которая способна не только себя окупать, но и платить налоги, создавать рабочие места, содержать флот, выполнять социальные обязательства – преступно. Я так считаю", - резюмировал Крук.