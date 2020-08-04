Мининфраструктуры должно отрегулировать сферу буксирных услуг в госпортах - Крук

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
Просмотров: 216
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Просмотров: 252
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 16956
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3636
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 891
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6651
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 954
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 810
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
0
6
7
8
6
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Видео
Все видео
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
Просмотров: 216
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6651
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 702
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1413
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
вторник, 04 августа 2020 15:29

Мининфраструктуры должно отрегулировать сферу буксирных услуг в госпортах - Крук

  Комментировать
Мининфраструктуры должно отрегулировать сферу буксирных услуг в госпортах - Крук
Вице-президент УСПП Юрий Крук: "Отрегулировать сферу оказания буксирных услуг в государственных портах обязано Министерство инфраструктуры"

"Сегодня, когда меня спрашивают о завтрашнем дне порта, я отвечаю просто: МТП "Черноморск" в 2015 году насчитывал 4,3 тысячи работников, имел 526 миллионов гривен чистой прибыли, 12 инвестпроектов общим объемом 1 миллиард долларов, и стратегический план развития. Господа управленцы из министерства инфраструктуры, за вас уже все продумали. Возьмите этот план развития порта и возрождайте славу предприятия", - говорит вице-президент УСПП Юрий Крук, который за время руководства Черноморским портом (2013-2015 гг) вывел предприятие в лидеры отрасли.

Если проанализировать то, к чему пришел порт спустя четыре года за время руководства других директоров, то картина плачевная – минус 177 млн грн по итогам 2019 года.

А недавно черноморские портовики были огорошены еще одной неприятной новостью о том, что в акваторию заходят частные буксиры. Это означает, что портофлот, являющийся одним из самых прибыльных подразделений МТП "Черноморск", остается без работы. При этом законных оснований для недопуска частных буксиров нет. Решаема ли эта проблема?

Вице-президент УСПП по вопросам морской политики Юрий Крук считает, что отрегулировать сферу оказания буксирных услуг в государственных портах обязано Министерство инфраструктуры.

"С данной проблемой я столкнулся еще тогда, когда руководил портом "Южный". И мне сразу было понятно, что нежелание государства отрегулировать сферу оказания буксирных услуг в государственных портах, открыв ее для частных компаний, является миной замедленного действия, которая обязательно взорвется. Что, в принципе, сейчас и происходит. И в Черноморске, и в Одессе, и в Николаеве. И если в одесском порту недополучение доходов от работы портофлота еще как-то можно перекрыть за счет других видов деятельности, то в порту "Черноморск" такой возможности нет. Ведь конкуренция изначально неравная. У государственного портофлота большая социальная нагрузка, жесткие обязательства перед работниками. Всего этого нет у частника", - констатирует вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Он считает, что есть два решения данной ситуации. Надо либо на государственном уровне принять решение о том, что буксирные услуги являются специальной услугой, которую могут оказывать только государственные порты силами своего портофлота. Еще одно предложение – создать государственную буксирную компанию. Она бы предоставляла услуги для всех портов. Ведь потребность в буксирных мощностях во всех портах разная, она меняется в зависимости от динамики судозаходов и грузооборота. Государственная компания смогла бы оперативно реагировать на изменение производственной ситуации, перебрасывая в тот или иной порт столько буксиров, сколько ему необходимо.

"Вакханалия на рынке буксирных услуг вызывает естественный вопрос – а государство где? Неужели ему не нужны доходы? В угоду чьих интересов ответственные государственные структуры, прежде всего, Мининфраструктуры, делают вид, что ничего страшного не происходит? Халатность или непрофессионализм? Сегодня много говорится о необходимости учиться работать в рыночных условиях. Согласен – надо учиться. Но забирать у государства абсолютно прибыльный сегмент портовой экономики, сферу буксирных услуг, которая способна не только себя окупать, но и платить налоги, создавать рабочие места, содержать флот, выполнять социальные обязательства – преступно. Я так считаю", - резюмировал Крук.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мининфраструктуры должно отрегулировать сферу буксирных услуг в госпортах - Крук». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Создали организацию, которая занималась опекой украинских военнопленных

Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана

$ 2 млн за бутылку: "напиток вдов" празднует день рождения

Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков

Самое читаемое
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 60832
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
 Просмотров: 16956
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
 Просмотров: 7164
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым 1 Просмотров: 6400
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 6363
Экономика
"Инвесторам важны реформы и простота доступа к инфраструктуре" - Чижиков
"Инвесторам важны реформы и простота доступа к инфраструктуре" - Чижиков Просмотров: 9
Украинцы продают валюту активнее, чем до карантина - НБУ
Украинцы продают валюту активнее, чем до карантина - НБУ Просмотров: 54
Обязательный техосмотр для транспорта может вернуться
Обязательный техосмотр для транспорта может вернуться Просмотров: 441
Работа: в каких городах и областях больше всего нужны работники
Работа: в каких городах и областях больше всего нужны работники Просмотров: 198
Заробитчане отправляют домой меньше средств: подробности
Заробитчане отправляют домой меньше средств: подробности Просмотров: 207
Больше всего комментируют
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
4
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
3
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
2
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
2
Кравчук предлагает сделать Донбасс свободной экономической зоной
Голосов: 24997
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua