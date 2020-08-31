Минимальные пенсии повысят: назвали сумму выплат

Минимальный размер пенсии возрастет с 1889,20 грн до 2000 грн. Фото: pixabay.com

Для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет, повысят минимальную пенсию. Для этого мужчины должны иметь 35 лет страхового стажа, женщины - 30 лет. На увеличение выплат повлияло повышение минимальной заработной платы.

Минимальный размер пенсии возрастет с 1889,2 грн до 2000 грн, сообщают в Пенсионном фонде.

Выплати пересчитают для 1,6 млн пенсионеров.

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Большие суммы украинцы начнут получать с сентября 2020 года.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

С 1 сентября минимальная зарплата вырастет с 4723 грн до 5 тыс. грн. 25 августа нардепы поддержали законопроект.