Минимальную зарплату могут поднять до 5 тыс. грн: подробности

Изменения в бюджет могут внести на внеочередной сессии Верховной Рады. Фото: pixabay.com

С 1 сентября минимальную зарплату могут поднять до 5 тыс. грн.

Изменения в бюджет для повышения минималки могут внести на внеочередной сессии Верховной Рады. Провести ее планируют в конце августа.

По словам заместителя главы Офиса президента Юлии Ковалив, основным источником для финансирования роста минимальной зарплаты стала экономия на обслуживании государственного долга, пишет "РБК-Украина".

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Ковалив отметила, что на прошлой неделе правительство одобрило макроэкономический прогноз на следующий год. В нем предусмотрено повышение уровня минимальных зарплат в два этапа - до 6000 и 6500 гривен до конца 2021 года.

"На этой базе будут планировать бюджет на 2021 год, который будет представлен в парламенте 15 сентября этого года", - заявила Ковалив.

Кабинет министров утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на следующие три года. Согласно ему, в 2021 году ожидается рост ВВП на уровне 4,6% при инфляции 7,3% и замедление роста в 2022 году до 4,3% при инфляции 6,2%.