Минимальная пенсия может вырасти - Минсоц

Минимальная пенсия может вырасти до 3,5 тыс. грн, если Верховная Рада поддержит законопроект о повышении прожиточного минимума.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "РБК-Украина".
"Если Верховная Рада поддержит наш законопроект и четыре сопутствующих об изменениях касательно кодексов, то я на следующий день внесу законопроект, который позволит сделать минимальную пенсию на уровне 3500 гривен для неработающих 70-летних, у кого есть 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин", - говорит глава министерства.
Лазебная добавила, что от прожиточного минимума надо отвязать лишние нормы.
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В комитете Верховной Рады соответствующий законопроект еще не рассмотрели.
Если не ввести накопительную пенсионную систему, через 30 лет пенсии могут снизиться вдвое.
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