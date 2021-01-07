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четверг, 07 января 2021 23:29

"Минималки хватит на полноценную жизнь" - украинец о Канаде

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&quot;Минималки хватит на полноценную жизнь&quot; - украинец о Канаде
Снимать дом в Канаде дешевле, чем квартиру. Фото:bogdan_canada

Украинец Роман Цибулюк переехал в город Річмондхілл в Канаде, он работает экономистом в банке. Его жена – убирает в гостиницах. Переехали с двумя детьми школьниками.

"Когда начал вести блог, то меня начали спрашивать:"Сколько стоит жизнь в Канаде". Как-то таки решил посчитать. Причем, когда посчитал, сколько надо потратить на семью и на одного человека, то понял, что жить семьей здесь выгоднее. Например, однокомнатная кавалерка здесь будет стоить $1500, а большой дом $2, 2 тысячи", - говорит Роман.

Муж покупает раз в неделю в супермаркете "Костка". Это один из самых выгодных магазинов, но есть и минусы, что упакрвки достаточно большие. Например, рис 8 килограммов, морковь-10.

"На питание семьи нужно $800-900. И это не нужно будет ни в чем себе отказывать. Это рыба, мясо, морепродукты, молочные продукты, сыры, фрукты. Для понимания, хорошая бутылка вина $15, пива - $3. ", - говорит Роман.

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Коммунальные услуги $100-200, за телефон и интернет надо заплатить еще $150, такие же расходы на одежду, еще $200 добавляю на развлечения, но самые большие расходы на автомобиль. Без машины здесь жить невозможно.

Города очень растянуты. Я езжу на работу в 70 километрах от дома. До ближайшего супермаркета 12 километров. Интересно, что цена на бензин здесь меняется несколько раз в день и зависит от цены нефти. Но кроме бензина нужно еще обслуживать машину и платить страховку. Для тех, кто переехал она большая, у меня больше $250 в год. Стаж вождения в Украине не считается", - объясняет.

По подсчетам Ромену на семью в месяц нужно $4625, но если в семье двое работают и получают минимальную зарплату, то семья может жить полноценно и ни в чем себе не отказывать.

"На детей здесь платят субсидию по $575 ежемесячно. Также можно получить помощь на оплату детсада. Налог тоже зависит от заработков. Для тех, кто зарабатывает немного, налоги меньше", - объясняет.

Богдан Юрин из Запорожья два года назад переехал в город Монктон провинции Ньюбрансуик в Канаде. Мужчина стал бизнес-аналитиком довольно крупной компании.

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