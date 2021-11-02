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Минфин подставляет "ипотеку Зеленского": треть денег потратят на долги "банкрота" ГИУ - СМИ

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Минфин подставляет &quot;ипотеку Зеленского&quot;: треть денег потратят на долги &quot;банкрота&quot; ГИУ - СМИ
Министерство финансов во главе с Сергеем Марченко планирует потратить 7,6 млрд грн., выделенных на дешевые кредиты, на погашение долгов Государственного ипотечного учреждения. Фото: pixabay.com

Под видом финансирования программы президента Владимира Зеленского "Доступная ипотека", Министерство финансов во главе с Сергеем Марченко планирует потратить 7,6 млрд грн., выделенных на дешевые кредиты, на погашение долгов Государственного ипотечного учреждения. Часть из них не обеспечены государством, то есть за счет средств налогоплательщиков будут решены "коммерческие" проблемы присоединяемой структуры, говорится в статье "Апострофа".

Журналисты напоминают, что для финансирования проектов "Укрфинжилья", которое будет выдавать ипотечные кредиты под 7% и жилье в лизинг под 5%, было предложено влить в его капитал 20 млрд грн., для чего правительство выпустило целевые облигации.

Еще весной текущего года СМИ обращали внимание на нежелание Минфина осуществлять целевой выпуск облигаций для "Укрфинжитла". Связывали это, среди прочего, с желанием ведомства привлечь застройщиков в партнерскую программу (за процент от проданного через доступную ипотеку жилья). Писали, что "ходоки" на рынке уже, якобы, предлагают застройщикам передать в банки списки "неликвида" (квартир на последних этажах, с плохим видом или минимальной инсоляцией, неудачными планировками), получив статус "премиум-партнера". "Тогда же журналисты предположили, что выпуск ОВГЗ для "УФЖ" разблокируется, как только закончится "подписка" на "партнерскую программу" для застройщиков. По всей видимости, это обстоятельство уже наступило", - пишет издание.

За "правильное" распределение ресурсов, выделенных на программу, должны, по данным СМИ, отвечать руководители "Укрфинжитла", которые являются людьми Марченко, а также его заместителя, куратора программы доступной ипотеки Юрия Драганчука - Виктор Катренич, который ранее руководил Энергетической таможней, и Людмила Шемелинец, которая ранее была замглавы Госгеокадастра при Януковиче. Кроме того, человеком Марченко также называют и кадрового налоговика времен Виктора Януковича - Егора Притулу, который возглавляет присоединяемое к "УФЖ" ГИУ.

"Из 20 млрд грн., согласно данным Минфина, только часть денег реально пойдет на поддержку семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На собственно ипотечные программы будет направлено 4,9 млрд грн., на лизинговые - 7,3 млрд грн. Еще 7,6 млрд грн. предполагается направить на погашение долгов ГИУ, 0,2 млрд грн. - на "операционные расходы" офиса, состоящего из 6 человек", - сказано в материале.

Издание отмечает, что 3,1 млрд грн. задолженности ГИУ, которые планируется погасить за счет ОВГЗ, не гарантировано государством, то есть гасить ее за счет капитала "УФЖ" как минимум преждевременно. "Основной объем долгов, которые нужно погасить ГИУ, приходится на 2029 – 2030 годы (1,8 млрд грн.), таким образом, их можно было бы гасить за счет доходов будущих периодов, если бы было решено оставить учреждение как отдельную структуру, а программы "УФЖ" запустить параллельно", - отмечают авторы.

"Держателями основной части долга ГИУ являются Национальный банк, государственные и коммерческие банки. Дефолт по облигациям был допущен из-за того, что порядка 3,5 млрд грн. ГИУ застряли в качестве депозита в обанкротившемся "Дельта банке", из них Фонд гарантирования признал возможность погашения 1,5 млрд грн. в седьмой очереди (то есть, вполне вероятно, никогда). Насколько необходимым является перекладывание сегодня государственных денег из одного кармана в другой, и нужно ли для этого задействовать "свежесозданное" госучреждение - вопрос открытый. Часть гарантированных государством долгов Минфин уже погасил", - сказано в статье.

"А вот "коммерческую" задолженность, вероятно, стоило бы реструктуризировать. Особенно учитывая тот факт, что ОВГЗ выпускаются с доходностью до 13% годовых, что существенно превышает средние ставки размещения. Речь идет как минимум о 3-4 млрд грн. "лишних" долгов, спешка в погашении которых явно пахнет коррупционными мотивами", - добавляют авторы материала.

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