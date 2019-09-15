Минфин обнародовал прогноз курса доллара на следующий год

Сообщили о формировании бюджета. Фото: "Твой город"

Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила основные статьи бюджета страны на 2020 год.

Проект закона о госбюджете-2020 сегодня поступит в Верховную Раду, сообщила Макарова на брифинге.

Доходная часть бюджета составит 1 трилион 75 млрд грн. Предусмотрен дефицит бюджета в размере 2,09%.

В 2020 году Украине придется выплатить 438 млрд внешнего долга.

245 млрд грн потратят на безопасность и оборону. 1,3 млрд - на кинематографию и театр, 2 млрд - на общественное телевидение.

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Неизвестно, сколько заложено на образование и здравоохранение. Макарова заявила, что они профинансированы в полном объеме.

Курс доллара в 2020 году, согласно прогнозу правительства, будет 28,2 грн/долл.

"Это курс, на котором базируется следующий бюджет", - сделала ремарку Маркарова.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что на сферу обороны и безопасности Украины на 2020 год планируется выделить почти 246 млрд гривен. Об этом она сказала во время презентации госбюджета Украины на брифинге.