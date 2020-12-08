Минфин 2 месяца подряд не финансирует незащищенные расходы

В ноябре Министерство финансов открыло ассигнования на 77% от планового объема расходов. Фото: unsplash

В ноябре и декабре Министерство финансов прекратило финансировать незащищенные статьи бюджета из-за недостатка средств.

Прежде всего речь идет о капитальных расходах на ремонт, реконструкцию, строительство, сообщают в Центре анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

Защищенные расходы, то есть заработные платы работников бюджетной сферы, пенсии, социальные выплаты, погашение долгов продолжают финансировать из бюджета.

В данных Центра говорится, что в ноябре Министерство финансов открыло ассигнования на 77% от планового объема расходов. При этом не профинансировало незащищенные статьи при плане 18,6 млрд грн. В ноябре Госказначейство оплатило 12,6 млрд грн незащищенных расходов. Оплаты касались расходов, ассигнования по которым было открыто в предыдущие месяцы.

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Для сравнения, в ноябре 2019 года открыли ассигнований на 101% защищенных и на 75% незащищенных расходов соответственно.

В декабре за неделю Госказначейство открыло ассигнований по защищенным расходам на 66,5 млрд грн при месячном плане 94 млрд грн в месяц. При плане провести незащищенные расходы на декабрь в размере 12,9 млрд грн за первую неделю декабря Минфин не открывал новых ассигнований по этому направлению.

За эту неделю Минфин оплатил счета по незащищенным расходам на 2,8 млрд грн. По данным Госказначейства, речь идет о финансировании ассигнований, открытых ранее.

В ноябре 2020 года средний размер пособия по безработице составил 3580 грн. По итогам месяца, среди украинцев насчитывалось 408,8 тыс. безработных, из которых помощь от государства получали 352,4 тыс.