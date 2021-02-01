Минэнерго, защищая прибыль Ахметова, создало угрозу "веерных отключений" электроэнергии

Министерство энергетики 11 декабря прошлого года вдвое снизило требования к минимальным запасам угля на складах тепловых электростанций. После похолодания в январе это спровоцировало критически низкий запас топлива на складах и, соответственно, риски аварийных отключений потребителей.

Об этом написал Сергей Головнев для "Цензор.НЕТ".

Требования министерства к минимальным запасам на складах ТЭС заложены в показатель "Гарантированные запасы соответственно Порядка формирования прогнозного баланса ОЭС Украины". С начала отопительного сезона эти требования постепенно росли. Но в середине декабря резко были снижены.

Так, 10 декабря требование к минимальным запасам составляло 1,58 млн т, а уже 11 декабря была снижена до 0,85 млн т. Это позволило ТЭС, не нарушая лицензионные условия, сжигать уголь больше прогнозов. Больше угля сжигали из-за увеличения доли тепловой генерации, что было связано с ремонтом атомных блоков и запретом импорта электроэнергии. С резким похолоданием ТЭС достаточного количества угля не подвезли.

Минэнерго на 10 декабря формально возглавлял Юрий Бойко, сменивший Ольгу Буславец в статусе и. о. 20 ноября. Но 8 декабря Бойко в очередной раз ушел на больничный и министерством руководила Буславец, в это время и были снижены требования к запасам угля, что спровоцировало его минимальный уровень хранения.

По утверждению Бойко, резкое снижение требований 11 декабря связано с халатностью работников НЭК "Укрэнерго" по расчетам требований к минимально необходимым запасам. Мол, Укрэнерго ошибочно выставляло завышенные объемы требований запасов угля к Кураховской ТЭС - до 0,85 млн т 10 декабря. 11 декабря ошибку якобы заметили. Требования к минимальным запасам были снижены до 0,12 млн т.

"Впрочем, это никак не объясняет, почему требования к минимально необходимым запасам росли до начала декабря. А с 3 декабря постепенно начали снижаться, пока резко не упали 11 декабря", - указывает журналист.

Добычу 90% энергетического угля и 65% -70% тепловой генерации в стране контролирует ДТЭК Рината Ахметова. Правительство Дениса Шмыгаля с самого начала своей деятельности сделало несколько шагов в интересах ДТЭК относительно содержания высокой цены на электроэнергию в Украине. Так, был запрещен ее импорт из Белоруссии и России, введена 65% пошлина на ввоз газового угля из России, пересмотрен прогнозный энергетический баланс, где наибольшее сокращение производства досталось АЭС. Также правительство согласилось на досрочное прекращение аренды ДТЭК угольных шахт.

Возникновение дефицита электроэнергии на внутреннем рынке также выгодно ООО "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского, которое в конце прошлого года выкупило значительные объемы электроэнергии у государственных Энергоатома и Центрэнерго на первое полугодие 2021 года.