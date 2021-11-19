Минцифры привлекло Google для противодействия атакам на YouTube-блогеров

Украинское YouTube-сообщество обратилось в Минцифры за помощью. Фото: pixabay.com

Министерство цифровой трансформации Украины начало переговоры с компанией Google для противодействия атакам на YouTube-каналы украинских блогеров.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры на официальной Facebook-странице министерства.

"Украинское YouTube-сообщество обратилось в Минцифры за помощью, чтобы остановить удаление видео и блокирование каналов с оригинальным контентом. Такая ситуация происходит в последние несколько недель. Наша команда встретилась с командой Google, чтобы решить этот вопрос. Сейчас мы разрабатываем алгоритм, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: YouTube заблокировал канал Рагу.лі

В Министерстве трансформации также уточнили, что деталей встречи пока нет, а к переговорам удалось привлечь большое количество специалистов из Великобритании и США.

Отмечается, что кроме блогеров и рядовых пользователей с проблемой блокировки контента сталкиваются представители креативной и музыкальной индустрий. Это тормозит продвижение отечественного продукта на популярной площадке.

На днях ряд популярных блогеров украиноязычного Youtube пожаловались на атаку российских ботов. Атака была направлена на каналы, где, в частности, обсуждают фейки российской пропаганды. Сообщалось, что за "язык вражды" YouTube заблокировал канал украинского проекта "Рагу.лі", который ведут Татьяна Микитенко и Андрей Павленко. Татьяна Микитенко 12 лет ведет блог "Рагу.лі" о безвкусице политиков и не только.