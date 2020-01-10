Милованов рассказал, как падение доллара повлияло на цены

Снижение цен уже началось. Фото: ТСН

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что цены начали падать.

Влияние падения курса доллара отсрочено по времени, написал он в блоге на finance.liga.net.

В Украине снизилась инфляция. Это означает падение скорости роста цен.

"И наконец, все рынки конкурентны. А на монопольных рынках поведение монополистов может быть таково, что изменения курса отражаются в больших прибылях, а не меньших ценах. Мы расследуем такие рынки и боремся с монополистами. Но это требует времени", – написал министр.

Госстат опубликовал данные о том, что цены в декабре 2019 года упали. Годовая инфляция замедлилась до 4,1%. Это еще ниже цели НБУ.

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"Этот факт подтверждает мою позицию о том, что на сегодня монетарная политика НБУ – жестковатая, нужна коррекция. В сторону уменьшения учетной ставки. НБУ – полностью независимая организация, и мы уважаем их экономические решения. Но вправе высказывать свою позицию. Более низкая учетная ставка позволит положительно повлиять на развитие экономики, также положительно повлияет на курс. А это в свою очередь положительно повлияет на экспортеров и бюджет", – считает Милованов.

Девальвация имеет негативные последствия для потребителей. Сейчас ситуация другая. В Украине инфляция ниже цели, и поэтому некоторое повышение инфляции является оправданным.

Инфляция в 2019 году замедлилась до 4,1%. Это на 0,1% выше нижнего диапазона целевого коридора НБУ – 5% +/-1. Последний раз такой низкий уровень инфляции отметили в конце 2013 года. Тогда потребительские цены выросли на 0,5%.