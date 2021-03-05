В НБУ объяснили, почему сократились резервы. Фото: pexels.com

В феврале международные резервы Украины сократились на 1% до $28,5 млрд.

Это произошло из-за погашения внешних и внутренних обязательств, сообщила пресс-служба НБУ.

На обслуживание и погашение государственного долга ушло $633,9 млн. $489,2 млн пошли на обслуживание и погашение облигаций внутренних государственных займов Украины. $33,7 млн - на обслуживание еврооблигаций. Остальные средства пошли на выполнение других обязательств Украины в иностранной валюте.

Из-за наращивания портфеля облигаций внутренних государственных займов нерезидентами на межбанке преобладало валютное предложение. Это позволило регулятору выкупить в резервы $ 200 млн.

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Переоценка финансовых инструментов после изменения рыночной стоимости и курсов валют повлияла на резервы. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $87,5 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,6 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - добавили в Нацбанке.

Цена унции золота достигла самого низкого показателя с июня 2020 года - $ 1690. За 3 недели драгоценный металл потерял 2,3% стоимости.