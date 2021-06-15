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Международные операторы игорного бизнеса возмущены безнаказанностью нелегальных казино в Украине

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Международные операторы игорного бизнеса возмущены безнаказанностью нелегальных казино в Украине
Фото: pexels.com

Международные операторы игорного бизнеса, которые инвестировали в создание легальных казино в Украине, заплатив за лицензии и создав инфраструктуру, недоумевают, почему в нашей стране по-прежнему процветает теневой сектор. Об этом свидетельствует содержание пресс-конференции руководства компании Storm International по итогам первого месяца работы принадлежащего ей казино Shangri La в Киеве.

Майкл Боттчер, британский бизнесмен и основатель компании, рассказал, как за неделю узнал о местоположении всех киевских нелегальных казино.

"Если вы не знаете, где они находятся — спросите у любого таксиста. Они могут не знать, где находится наше легальное казино — нам нельзя рекламироваться. Но они точно знают, где находятся эти нелегальные казино", — говорит бизнесмен.

По его словам, в Shangri La зафиксирован даже случай, когда менеджер "теневого" киевского казино пришел в это заведение, чтобы вернуть "своих" бывших игроков.

Бизнесмен считает, что для законопослушных операторов игорного бизнеса украинское законодательство является жестким, а закон не защищает их от "теневиков", которые уклоняются от налогов. Казино платит 18% налога на прибыль, 10% валового игрового налога, 19,5% налога на выигрыш и 1,5% военного сбора. Кроме того, государство стремится обложить налогами игроков. По мнению исполнительного директора компании Storm International Даррена Кина, из-за этого иностранцы не будут приезжать в Украину, и украинский бюджет останется без поступлений.

"Есть очень много иностранных игроков, которые хотят приехать в Украину. Они могут полететь еще в 5-6 стран, где есть казино. Везде они заберут выигрыш себе. Но не в Украине. Едете в Украину — отдаете 20 % налога на выигрыш. Это огромный барьер, который тормозит развитие индустрии", — сказал он.

Кроме того, по мнению международных операторов казино, лимит в 50 тыс. грн, который установлен для ставок в казино в наличной форме, для иностранных гостей тоже очень низкий, и является дополнительным препятствием для их приезда.

Майкл Боттчер убежден, что у Украины благодаря ее географическому положению есть хороший шанс стать "казино-хабом" для значительной части мира, если будут сняты коррупционные риски и будет решена проблема подпольных казино.

"Есть очень много инвесторов, которые хотят построить казино, гостиницы с казино, чтобы сделать бизнес в Украине. Сделайте более дружественные законы для бизнеса по азартным играм и закройте нелегальные казино. Мы приносим "белые" миллионы инвестиций, а есть нелегальный бизнес, который воротит "черными" миллионами — это порождает коррупцию на миллионы. Пока представители власти не решат проблему подпольных казино — мы и другие казино будем инвестировать десятки миллионов долларов впустую", — заявил бизнесмен.

По оценкам экспертов, Украина из-за теневого игорного сектора теряет колоссальные суммы. Председатель общественного объединения "Поддержка легализации игорного бизнеса" Елена Мочалова приводит шокирующие масштабы теневого игорного бизнеса. По ее словам, лишь одна нелегальная сеть приносит полмиллиарда гривен прибыли ежемесячно, а всего таких сетей насчитывается порядка двух тысяч. Только в Киеве и области почти открыто действует пять полноценных нелегальных казино с игровыми столами, рулетками, автоматами и покерными столами. Для сравнения общая сумма поступлений от продажи лицензий на ведение легальной игровой деятельности за все время действия соответствующего разрешительного закона едва превысила 636 млн грн. Эксперты считают, что правоохранители и государственный регулятор в лице КРАИЛ (Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) должны занять более жесткую позицию в отношении нелегальных казино и прочих "теневых" игровых операторов.

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