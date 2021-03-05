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пятница, 05 марта 2021 11:19

Между Джибути и Мавританией: Украина поднялась в рейтинге экономических свобод

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Между Джибути и Мавританией: Украина поднялась в рейтинге экономических свобод
Украина поднялась на 7 позиций и заняла 127 место из 178 стран. Фото: pixabay.com

В рейтинге экономических свобод 2021 года Украина поднялась на 7 позиций и заняла 127-е место из 178 стран. Таким образом, мы оказались между африканскими странами Джибути и Мавританией. Индекс экономической свободы составил исследовательский институт США Heritage Foundation.

"Оценка экономической свободы Украины составляет 56,2. Общий балл увеличился на 1,3 пункта, главным образом из-за роста показателя налоговой нагрузки. Украина занимает последнее место среди 45 стран европейского региона. Ее общий балл ниже средних показателей по регионам и мире ", - говорится в сообщении института.

Индекс рассчитывается по 12 показателям из 4 категорий: эффективность права, регуляторная эффективность, деятельность власти и открытость рынков.

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Самые низкие показатели страна получила по параметрам инвестиционной и финансовой свободы, а также судебной эффективности.

Авторы исследования отметили, что для развития экономической свободы, правительству Украины нужно повышать доверие инвесторов, в частности проводя глубокие и всесторонние реформы для укрепления верховенства закона и улучшения защиты прав собственности, судебной эффективности.

В ТОП-5 рейтинга вошли Сингапур, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия.

Для получения 2-го транша от Международного валютного фонда Украина должна выполнить 5 ключевых требований, в частности, провести судебную реформу.

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05
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