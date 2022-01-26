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"Метинвест" в 2021 году начал производство более 50 новых видов продукции

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Металлургические предприятия группы "Метинвест" в 2021 году начали производство 54 новых видов продукции, включая результат совместного предприятия – комбината "Запорожсталь", который выпустил семь новых продуктов

Существенный экономический эффект от реализации новой продукции был достигнут благодаря рыночной конъюнктуре и повышению операционной эффективности на производстве и в продажах, сообщает пресс-служба группы.

Больше всего новых продуктов в 2021 году освоено в сегменте толстолистового (15) и горячекатаного рулонного проката (13). Также новинки появились в категориях стальных полуфабрикатов (11), холоднокатаного рулона (6), сортового проката (5) и оцинкованного рулона (4).

Лидирует по количеству новой продукции комбинат "Азовсталь", за ним следует ММК имени Ильича, на третьем месте – "Запорожсталь", а замыкают пятерку металлургический комбинат в Каменском и "Юнистил".

В частности, комбинат "Азовсталь" освоил производство слябов из девяти новых марок стали с дополнительными требованиями клиентов по химическому составу. Полуфабрикаты предназначались для рынка Европы. Высокое качество продукции подтверждает ее объем отгрузки в 2021 году – клиентам поставлено более 200 тысяч тонн слябов новых марок.

На ММК им. Ильича восемь новых видов продукции произвели на модернизированном стане горячей прокатки 1700. Здесь наладили выпуск горячекатаного рулона в новых толщинах, а также четырех новых марок стали. Среди последних – высокопрочный рулонный прокат после термомеханической обработки из стали S420M строительного назначения и стали S500MC для машиностроения по евростандартам.

На "Запорожстали" в прошлом году сфокусировались над расширением марочного и размерного сортамента рулонной продукции по зарубежным стандартам. Комбинат освоил производство горячекатаных рулонов марки DD11 по евростандарту и марки А36 по американскому стандарту. Первая новинка применяется для профилирования и переката в холоднокатаный рулон, а вторая предназначена для изготовления строительных металлоконструкций и профилей.

В сегменте оцинкованной продукции лидировал "Юнистил". В прошлом году предприятие начало производство рулонов с дополнительным промасливанием для повышения сопротивляемости к атмосферным воздействиям. Кроме того, завод освоил выпуск оцинкованных рулонов марки DX51D для профилирования в новом типоразмере 2,5х1000 мм, а также вывел на рынок продукцию марки DX53D для глубокой вытяжки и производства фигурных изделий.

Днепровский коксохимический завод после покупки единого имущественного комплекса Днепровского металлургического комбината и консолидации объемов производства последнего с августа 2021 года также вывел на рынок ряд новинок. Среди них – высокоуглеродистая катанка C80D2 диаметром 9 и 11 мм, предназначенная для волочения проволоки и изготовления канатов. При этом завод наладил производство круглого проката в прутках диаметром 75 мм и 90 мм для изготовления машиностроительных деталей и строительных элементов, а также швеллера №12У, востребованного в строительстве.

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