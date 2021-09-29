"Метинвест" в 2020 году увеличил расходы на экологию на 17%

"Метинвест" завершил один из крупнейших экологических проектов в истории Украины. Фото: GMK Center

Группа "Метинвест" в 2020 году направила $450 млн на экологические мероприятия – это на 17% больше по сравнению с 2019 годом. За год капитальные расходы на экологию увеличены на 32% по сравнению с предыдущим годом – до $205 млн.

Об этом говорится в годовом отчете, опубликованном на сайте группы.

Отмечается, что "Метинвест" завершил один из крупнейших экологических проектов в истории Украины: масштабную модернизацию системы газоочистки на аглофабрике ММК им. Ильича.

После завершения работ по дальнейшей модернизации новой системы газоочистки в 2021 году ожидается сокращение выбросов пыли от аглофабрики до 90%, а диоксида серы – до 46%.

Меткомбинат "Азовсталь" продолжил модернизацию систем газоочистки для кислородных печей №1 и 2. Обновленное оборудование должно снизить объем твердых частиц в выбросах на 70% и количество вторичных выбросов на 90% в цехе основной кислородной печи. Запуск модернизированной системы ожидается в 2022 году.

На Северном ГОКе в рамках экологических мероприятий произведена реконструкция газоочистных агрегатов обжиговой машины Lurgi 552-A. Ожидается, что после завершения строительных работ в 2022 году выбросы пыли от обжиговой машины сократятся на 40%.

"В 2021 году "Метинвест" сосредоточит внимание на ключевых элементах своей экологической повестки, в том числе на сокращении выбросов в атмосферу, улучшении управления водными ресурсами и минимизации количества образующихся отходов, а также на таких проблемах устойчивости, как биоразнообразие. Группа также будет работать над расширением публичного раскрытия полных данных о выбросах парниковых газов", – отмечается в отчете группы.

ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест". Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией. По итогам 2020 года компания заявила о 8 млрд грн вложений в экологию Кривого Рога. Группа ранее сообщила, что вложения в экологические проекты Мариуполя за 9 лет составили 15,3 млрд грн.