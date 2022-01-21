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пятница, 21 января 2022 14:05

Метинвест прогнозирует рост продаж оцинковки в Украине на 20-25%

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Группа Метинвест планирует увеличение продаж оцинкованного проката в Украине на 20-25%, до 200 тыс. т в год. Рост составит порядка 40 тыс. т уже в 2022 году, сообщила пресс-служба компании.

Об этом сообщает Uaprom.info.

Как отметили в Метинвесте, позитивная динамика ожидается в том числе за счет увеличения поставок производителям проката с полимерным покрытием.

"По нашим оценкам, спрос на оцинкованный прокат для производства проката с полимерным покрытием вырастет на 60-80 тыс. т в 2022 году и в дальнейшем будет увеличиваться до достижения максимальных проектных мощностей по уже существующим и новым линиям покраски", - сообщила пресс-служба.

Как ожидают в компании, это вытеснит объемы импортного крашеного рулона в пользу отечественного.

"Мы считаем, что со временем, по факту ввода новых мощностей Метинвест и наших партнеров – Метипол, Модуль и Ютерм – в структуре рынка увеличится доля качественного полимерного проката украинского производства за счет снижения поставок, в первую очередь, низкокачественного проката с цинковым покрытием 20-60 г/м2 производства КНР", - отметили в компании.

Напомним, в 2021 году на базе ММК им. Ильича Группы Метинвест стартовало строительство цеха холоднокатаного проката, который также будет включать линии по нанесению цинковых, алюмоцинковых и полимерных покрытий.

Первый этап строительства завершится к 2025 году и позволит ММКИ выпускать порядка 400 тыс. т холоднокатаного рулона, свыше 600 тыс т оцинкованного рулона и более 140 тыс т рулона с полимерным покрытием.

После завершения всех этапов строительства мощности ММКИ позволят Метинвесту вывести на региональный рынок до 300 тыс. т в год полимерной продукции, "включая поставки на рынок Украины, которые, учитывая нашу сильную позицию и развитую складскую сеть, могут составить составят не менее 150 тыс. т в год", добавили в компании.

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