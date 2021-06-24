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четверг, 24 июня 2021 12:25

"Метинвест" потратит более $1 млрд на инвестиционный проект

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&quot;Метинвест&quot; потратит более $1 млрд на инвестиционный проект
"Метинвест" планирует наращивать инвестиции в рамках реализации крупных проектов. Фото: Капитал

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" инвестирует более $1 млрд в строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича (ММК, Донецкая обл.), и будет наращивать инвестиции в рамках реализации других крупных проектов.

Как сообщил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков на пресс-конференции по случаю 15-летия компании в Киеве в среду, в текущем году компания намерена анонсировать ряд значимых для украинской металлургии проектов, которые определят будущее компании на многие годы вперед.

При этом он напомнил, что совсем недавно "Метинвест" подписал контракт с итальянской Danieli Group на поставку оборудования для строительства нового цеха холодного проката на ММК им. Ильича. Это не только самый масштабный проект группы на следующие пять лет, это логическое продолжение программы модернизации производства проката на ММК им. Ильича. Вся новая технологическая цепочка, включая современную машину непрерывного литья заготовки (МНЛЗ), реконструированный стан 1700 и новый цех холодной прокатки, позволит "Метинвесту" добиться мирового уровня качества продукции на всех этапах производства – от полуфабрикатов до проката с покрытием.

"Только на этот мы заложили капитальные инвестиции на уровне более $1 млрд. А в ближайшие годы эта цифра будет только увеличиваться, так как мы намерены развивать сразу несколько крупных проектов. С учетом надвигающейся на мир декарбонизации, одним из локомотивов которой станет именно металлургическая отрасль, мы планируем инвестировать в новые технологии по снижению углеродного следа и улавливанию СО2", - пояснил топ-менеджер.

Гендиректор добавил, что рассматривается вопрос строительства на ММК им. Ильича одной "чистой" домны вдали от центра города, чтобы снизить нагрузку на экологию.

Также рассматриваются другие проекты, решение по которым еще не принято.

Как сообщалось, 10 июня 2021 года группа подписала контракт на поставку оборудования с ведущим мировым поставщиком технологий для металлургии, итальянской компанией Danieli. На ММК им.Ильича планируется строительство цеха холодной прокатки, который будет состоять из непрерывного стана холодной прокатки, совмещенного с линией травления, а также трех современных линий нанесения цинковых, алюмоцинковых и полимерных покрытий. На первом этапе инвестиции в проект превысят $800 млн.

Планируется, что в 2025 году, после завершения первого этапа проекта, комбинат будет выпускать около 1,2 млн тонн в год высококонкурентного холоднокатаного и оцинкованного проката, а также проката с полимерным покрытием. При этом мощности по производству холоднокатаного рулона составят более 400 тыс. т, оцинкованного рулона – свыше 600 тыс. т и рулона с полимерным покрытием – более 140 тыс. т.

Второй этап проекта включает строительство нового отделения отжиговых печей, дрессировочного стана и агрегата продольной порезки рулонов, а также новой линии нанесения полимерного покрытия на оцинкованный рулон. После завершения второго этапа проекта мощности по производству холоднокатаной продукции превысят 1,6 млн т в год.

Новая технология производства холоднокатаного проката позволит "Метинвесту" выйти в премиальные сегменты проката с покрытием – оцинкованного и окрашенного рулона, последний из которых не представлен в продуктовой линейке группы, а также улучшить качество и расширить ассортимент холоднокатаной продукции. Продукция предназначена в основном для украинского рынка и позволит, в том числе, заменить некачественный импортный рулон с покрытием на качественный продукт украинского производства. Прокат также будет экспортироваться в страны СНГ и Европы.

Кроме того, проект предусматривает экологическую составляющую: существующая технология сернокислотного травления будет заменена на соляно-кислотную с установкой регенерации кислоты, позволяющей возвращать ее обратно в производство.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

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