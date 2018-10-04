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четверг, 04 октября 2018 17:53

Местные власти на депозитах в госбанках держат 15 млрд грн

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Местные власти на депозитах в госбанках держат 15 млрд грн
Местные бюджеты должны размещены средства на депозитных счетах в госбанках. Фото: zoda.gov.ua

На депозитах местной власти в государственных банках размещено около 15 млрд грн.

"На счетах местных бюджетов и распорядителей бюджетных средств местных бюджетов находится 71 миллиард гривен. Это средства, которые учтены на счетах органов казначейства. Кроме того, местные бюджеты должны размещены средства на депозитных счетах в госбанках. На 1 октября это около 15 миллиардов гривен", - сообщила глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, пишет "Інтерфакс".

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По ее словам, средства с депозитов до 20 декабря нужно вернуть на счета местных властей.

За январь-август 2018 года предприниматели уплатили в местные бюджеты 19 млрд грн единого налога, сообщили в ГФС.

Госбюджет в январе-сентябре 2018 года получил 674,702 млрд грн доходов. Это на 18,858 млрд грн ниже планового показателя на этот период.За данным Госказначейства, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы госбюджета за 9 месяцев 2018-го выросли на 88,944 млрд грн.

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