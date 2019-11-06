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среда, 06 ноября 2019 20:23

"Меня не надо собирать, я уже собрался" - Ярославский - Зеленскому о помощи Укроборонпрому

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&quot;Меня не надо собирать, я уже собрался&quot; - Ярославский - Зеленскому о помощи Укроборонпрому

Сегодня во время представления нового главы Харьковской ОГА состоялся яркий диалог между президентом Украины Владимиром Зеленский и бизнесменом Александром Ярославским. Предметом разговора стало состояние предприятий госконцерна Укроборонпром, 10 % которых сосредоточено на Харьковщине.

Генеральный директор этого концерна Айварас Абромавичус в своем выступлении пожаловался на холод в цехах заводов.

Владимир Зеленский, обращаясь к новому губернатору Харьковщины Алексею Кучеру, предложил "собрать бизнес". А затем сказал: "Я вот увидел Александра Ярославского – никто не попался больше". И обратился потом к самому бизнесмену, который, в частности, известен тем, что несколько лет назад спас от остановки легендарный Харьковский тракторный завод: "У меня вопрос. Есть завод тысяча восемьсот девяносто какого-то года, там страшные условия. Я понимаю, что предприятие государственное. Можно, вам собрать бизнес-ассоциацию на Харьковщине и просто дать людям нормальные условия? А мы со своей стороны, как государство. Мы должны это делать очень быстро перед зимой. Если можно решить этот вопрос, и на это есть ваша гражданская воля".

Александр Ярославский напомнил, что сейчас на оборонных заводах та же ситуация, что была на ХТЗ до покупки им этого предприятия. Но государство не помогало, а мешало. "Я там платил зарплату просто на стоящем заводе. Мы бились, бились, пока не запустили производство. Пришло СБУ, и директору начали придумывать какие-то безумные подсудные статьи. Я его год по подвалам прятал. Зато сегодня почти 3 тысячи человек имеют зарплату, работу. А это предприятие мы бы могли потерять точно так же".

Владимир Зеленский согласился на "100 %", пообещал, что к Ярославскому больше "никакое СБУ не придет". И снова попросил: "Но можно сейчас нам хотя бы помочь? Мы можем про стратегические планы потом встречаться, разговаривать. Можно бизнесменов собрать?". Ярославский ответил: "Я уже собрался, не надо меня собирать. Много бизнесменов не надо. То футбол, то еще что-то, в итоге я один оказываюсь. Собирают всех, а плачу я один". И пошутил: "Когда вы меня заметили, я понял, что я попал".

После чего бизнесмен таки пообещал помочь президенту Украины и правительству: "Конечно, поможем. Вопрос закрыт, не надо ни законопроектов, ни агитаций, ничего". Правда, шутя, заметил: "10 % Укроборонпрома не потяну". А Владимир Зеленский сказал, что будет "часто приезжать на Харьковщину, раз так все решается очень быстро".

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