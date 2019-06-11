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вторник, 11 июня 2019 18:18

МАУ распродает билеты на осенние рейсы

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МАУ распродает билеты на осенние рейсы
Билеты продают со скидками до 30%. Фото: "Деловая столица"

"Международные авиалинии Украины" распродают билеты со скидками до 30%.

Акция действует до 25 июня 2019 года, говорится на сайте компании.

Со скидкой можно купить билеты на рейсы с 15 сентября по 18 декабря 2019 года. Обратные рейсы можно осуществить до 20 марта 2020 года.

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Рейсы из Киева в Вильнюс стоят 721 грн. Из Киева в Варшаву и Краков - по 774 грн. 801 грн стоит рейс из Киева во Львов. Акционная цена действительна при условии, если пассажир покупает билет в обе стороны.

Лоукосты Ryanair и Wizz Air объявили распродажу билетов на лето. В цену билетов они включают перевозку ручной клади с габаритами до 40х25х20 см в Ryanair и к 40х30х20 см в Wizz Air.

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Дата
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