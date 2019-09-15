Маркарова озвучила военный бюджет

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что на сферу обороны и безопасности Украины на 2020 год планируется выделить почти 246 миллиардов гривен. Об этом она сказала во время презентации госбюджета Украины на брифинге.

Об этом сообщает segodnya.ua

По ее словам, сектор безопасности и обороны – это один из приоритетов будущего госбюджета.

"Это один из самых больших приоритетов. 245,8 млрд грн в 2020 году мы планируем на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне. Не вся эта цифра перераспределена по конкретным распорядителям", – сказала Маркарова.

Она отметила, что в новом бюджете есть отдельная новая статья, которой ранее не было. Это те средства, которые должен был перераспределить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), но этого не сделали до подачи проекта бюджета.

"Мы эти средства заложили в бюджете, а ко второму чтению, после получения решения СНБО, мы их перераспределим дополнительно на всех распорядителей", – добавила министр.

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В бюджете-2019 на армию выделили 211,9 млрд грн. В бюджете было предусмотрено 5,38% от ВВП. Это общая цифра на безопасность и оборону.