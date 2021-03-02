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вторник, 02 марта 2021 09:46

Малому бизнесу нужны беспроцентные кредиты

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Малому бизнесу нужны беспроцентные кредиты
Отрасли, пострадавшие от карантина, должны получить финансирование из госбюджета. Фото: Pixabay.com

Индекс настроений малого бизнеса, который рассчитывала Европейская Бизнес Ассоциация, упал до 2,38 баллов из 5-ти возможных. В прошлом году он составлял 3,07. Всего опросили 426 владельцев и директоров малого бизнеса всех сфер деятельности. Полученные показатели, отмечают авторы опроса, были самыми низкими за пятилетнюю историю исследований. Откуда такой пессимизм и как государство могло бы помочь малому бизнесу удержаться на плаву, Gazeta.ua рассказал старший экономист и член наблюдательного совета CASE Украина Владимир Дубровский.

По сравнению с предыдущими годами, почти вдвое выросло количество предпринимателей, недовольных положением дел в бизнесе. Если в прошлом году таких было 29%, то в этом - 58%. Какая причина?

ЕБА должна об этом сама себя спросить. Именно они являются крупнейшими в Украине лоббистами фискализации (обязательное введение кассовых аппаратов - Gazeta.ua). Это очень больной вопрос. Для нескольких групп товаров было введено обязательную фискализацию, еще и с учетом. Главное преимущество упрощенной системы налогообложения в том, что легально работающий бизнес не за что проверять. Это было фактически нивелировано. Кроме того, карантинные мероприятия очень ударили по малому бизнесу. У него не было запасов прочности.

Налоговая сфера остается в топе направлений, требующих перемен к лучшему. 31% предпринимателей говорит о необходимости прогрессивных изменений в сфере налогообложения. Какой должна быть фискальная реформа?

Если мы говорим о микробизнесе, для него не актуален налог на прибыль. Остается приоритетом, во-первых, сохранение упрощенной системы налогообложения. Во-вторых, нужно радикальное уменьшение нагрузки на фонд заработной платы. Ибо те, кто имеют наемных работников, вынуждены платить за них НДФЛ и ЕСВ. То есть на каждые 2 грн, которые платят работнику, 1 грн отдают государству. Ранее большая часть мелкого бизнеса, скажем откровенно, это игнорировала. Работники были неоформленными. Но последние годы правительство все время усиливало давление и теперь получается, что бизнес или должен платить высокий налог, или рискует получить очень высокий штраф. Поэтому обостряется вопрос, что эту сферу нужно реформировать. Для малого бизнеса, который уже не микро-, очень актуален переход на налог на выведенный капитал.

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Каждый 5-й предприниматель планирует привлекать кредиты для развития бизнеса. 64% опрошенных считают, что получить кредит в Украине трудно или вообще невозможно. Хотя программа "Доступные кредиты 5-7-9" уже год как функционирует. Получается, что-то не так с программой?

Во-первых, у малого бизнеса очень часто просто нет соответствующих навыков, учета, активов и по объективным причинам он считается рисковым заемщиком. И когда банки выбирают - одолжить крупному бизнесу или малому, то обычно занимают первому как более удобному клиенту. Это проблема не только Украины - это мировая проблема. Именно поэтому во многих странах существуют банки, которые специализируются именно на малом бизнесе. Кроме того, в рамках программы "5-7-9", как оказалось, давали кредиты в основном для перекредитования. То есть ресурс использовали для того, чтобы бизнес мог отсрочить свой долг. В банке ограничена возможность выдавать кредиты и он заинтересован в том, чтобы иметь меньше неработающих займов. И этот небольшой лимит кредитов "5-7-9" - для того, чтобы уменьшить количество тех, кто не может рассчитаться и улучшить свои показатели, не делать дополнительные резервы под "плохие" заимствования.

Какие рычаги власти могли бы применить для поддержки малого бизнеса в условиях пандемии?

Прежде всего, нужно было отказаться от расширения фискализации, ведь это была чисто лоббистская акция, которая никакого положительного эффекта не имела и не могла иметь. Это уже стало бы облегчением для бизнеса. Во-вторых, те отрасли, которые пострадали от карантина, должны получить какое-то финансирование из госбюджета, ведь это государство вызвало форс-мажор. Это не поддержка отечественного производителя, а просто компенсация за действия государства. Зато деньги с COVID-фонда были направлены на строительство дорог. Как по мне, это абсолютно нелогично. Деньги частично должны были пойти на медицину, частично - на компенсацию не только малому бизнесу, но и, например, авиаперевозчикам, аэропортам, отелям. Это могли бы быть прямые расходы или в крайнем случае беспроцентные кредиты. Кроме того, совершенно лишним был карантин в январе. Карантинные мероприятия эффективны только тогда, когда эпидемия только разгорается, а в январе она уже шла на убыль. И весенний карантин тоже был слишком жестким. Например, учреждения, работающих на открытом воздухе, не было смысла закрывать. Просто государство должно было не делать некоторых вещей, или компенсировать убытки предпринимателям. А оно этого фактически не сделало.

Правительство предлагает выделять гранты трудовым мигрантам на собственное дело - до 150 тыс. грн. А также беспроцентные кредиты на 5 лет. Однако эксперты убеждены: чтобы зарплаты подтянуть до уровня польских, нужно иметь такую ​​же производительность труда. Для этого необходимо увеличивать инвестиции.

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