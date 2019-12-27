Люди на высокие цены реагируют нестандартно: экономист объяснил подорожание овощей

Люди уже закупили картофель на зиму. Спрос на продукцию упал. Фото: Depositphotos

В Украине картофель стремительно подорожал в августе. Главная причина - психологический фактор. Люди не забыли, как в прошлом сезоне в цене вырос лук, рассказал Gazeta.ua экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.

"Украинцы на высокие цены реагируют нестандартно - бегут на рынок и пытаются купить больше товаров, чем обычно. Это зачастую вызывает стремительное подорожание продуктов. К тому же в начале сентября пошли слухи, что картофеля собрали мало. А фермеры свой урожай продавать не спешили", - говорит экономист.

Он вспоминает случаи, когда из-за паники в Украине дорожали другие продукты.

"В 2001-2002 годах обнаружили большие, чем обычно объемы экспорта зерна из страны. Люди, которые обычно покупали не более 5 килограмм муки на зиму, начали закупать ее мешками. При этом сгребали и крупы, и макаронные изделия. Цены взлетели, производство работало круглосуточно и не могло покрыть спрос граждан. Экспорт остановился. Впоследствии муку начали завозить в Украину из-за границы. В результате люди заплатили огромную цену, а деньги пошли производителям зерна", - объясняет Ярмак.

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Говорит, что картофель будет падать в цене. Люди уже закупили продукцию на зиму, а предложение на рынке великое.

"На рынке почти половина картофеля - импорт. В июле-ноябре в Украину завезли 188,4 тысяч тонн, что в 700 раз больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Преимущественно это картофель из России и Беларуси. В украинских фермеров осталось около четырех месяцев, чтобы продать картофель из хранилищ. Вынуждены предлагать ее по более низкой цене, чем раньше", - говорит экономист.

В апреле 2019-го рекордно дорого стоил лук - 28 грн/кг. Со сбором нового урожая подешевел. В декабре стоил 8 грн/кг. В августе начал дорожать картофель. В опте продавали по 10-13 грн/кг. Сейчас цена упала до 8 грн/кг. До 3-5 грн/кг подешевела морковь.