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пятница, 02 апреля 2021 10:55

Львовгаз Фирташа оштрафовали на 75,6 млн грн

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Львовгаз Фирташа оштрафовали на 75,6 млн грн
Львовгаз обвинили в нарушении антимонопольного законодательства. Фото: "Щоденний Львів"

Львовгаз оштрафовали на 75,634 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по распределению природного газа.

Другие обстоятельства дела не раскрываются, сообщает Антимонопольный комитет.

В декабре 2020 года АМКУ на сумму более 380 млн грн оштрафовал 18 операторов газораспределительных сетей из группы РГК Дмитрия Фирташа. Их обвинили в нарушении закона об экономической конкуренции при закупке бытовых счетчиков газа.

В комитете тогда заявили, что решение по Львовгазу будут принимать отдельно.

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По оперативным данным, в 2020 году Львовгаз увеличил чистый убыток на 30,7% по сравнению с 2019 годом - до 999,148 млн грн.

АЗС группы "Приват" согласовали цены на нефтепродукты в разных регионах. Такие действия Антимонопольный комитет признал антиконкурентными и оштрафовал компании на 4,7 млрд грн.

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