Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года

На 14 ноября официальный курс Национального банка составляет 24,31 грн/долл. Фото: Depositphotos

С начала осени стремительных скачков курса валют нет. На 14 ноября официальный курс Национального банка составляет 24,31 грн/долл. Обменники продают валюту по 24,38 грн. Покупают - по 24,30 грн.

Gazeta.ua спросила экспертов, когда лучшее время покупать доллары и что будет с курсом до конца года.

Ярослав Жалило, экономист:

"Гривна может еще немного окрепнуть, но не значительно. Не стоит покупать доллары, если за месяц будете продавать их. Заработать на курсе удастся, если планируете заложить средства на долгосрочное хранение. Однако получить значительную прибыль вряд ли удастся из-за высокого уровня инфляции. Сегодня выгоднее держать деньги в гривневом депозите в надежных коммерческих банках. Проценты по вкладам больше, чем темпы девальвации. Какую-то часть сбережений нужно хранить наличными", - советует экономист.

Объясняет, что тренд, когда гривна обесценивалась осенью и падала до весны следующего года, разрушили. Это связано с активной продажей облигаций внутреннего государственного займа под высокие проценты. Их преимущественно покупают иностранцы.

Не стоит покупать доллары, если за месяц будете продавать их

"Укрепление гривны происходит на основе спекулятивных тенденций, а не за счет повышения производительности труда, роста экономики. Как только правительство перестанет размещать ОВГЗ на внутреннем рынке, приток валюты в страну сократится и доллар начнет дорожать. Стремительное падение гривны возможно в случае мирового экономического кризиса или негативной политической ситуации в стране. Однако надо понимать, что укрепление гривни имеет негативные последствия. По подсчетам Минфина, бюджет уже недополучил более 20 миллиардов гривен. Фактически до конца года правительство может попробовать искусственно посадить гривну, чтобы вернуть какие-то средства", - говорит Жалило.

Александр Охрименко, экономист:

"Лучше часть денег хранить в гривне, часть в валюте. Можно покупать как доллары, так и евро. В последнее время выросло количество сделок купли-продажи недвижимости. Жилье преимущественно покупают за стабильного курса. Таким образом люди хотят сохранить сбережения. Берут квартиры, частные дома, земельные участки. Если не хватает денег на жилье в новостройке предпочтение отдают советским "хрущевкам", - говорит Охрименко.

По его словам, до конца года радикальных скачков курса валют не будет. Доллар вырастет на 10-20 коп. Затем снова упадет. Хотя перед Новым годом курс может опуститься до 24 грн/долл. Люди будут менять валюту, чтобы подготовиться к праздникам.

До конца года радикальных скачков курса валют не будет

"С начала 2020-го доллар подорожает до 26 гривен из-за выплаты внешних долгов. Далее гривна снова укрепится. Надо понимать, что 27 гривен за доллар, которые заложили в проект бюджета на следующий год, - расчетный показатель. Не факт, что курс будет таким . Его не реально спрогнозировать на больших промежуток времени", - объясняет экономист.

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Алексей Лупоносов, финансовый аналитик:

"Если курс национальной валюты укрепляется, то за нее должны покупать больше товаров и услуг. Однако в Украине цены растут как на дрожжах. На $100 можем приобрести значительно меньше, чем когда курс был по 28 гривен за доллар. То есть имеем отложенный процесс девальвации гривны" , - говорит Лупоносов.

Тратить доллары лучше за рубежом

По словам аналитика, покупать валюту в Украине выгодно. При продаже теряем 20-30% ее покупательной способности. Тратить доллары лучше за рубежом. Этим пользуются торговцы. С наценкой перепродают украинцам то, что купили в Европе.

"Чтобы цены упали, надо отпустить курс. Украина не может искусственно держать гривню, поскольку не имеет экономической прочности. Когда ситуация выйдет из-под контроля, сказать никто не может. В перспективе есть от полугода до трех. Например, две недели назад не раскупили полный транш облигаций", - резюмировал Лупоносов.

В начале осени в прошлом году доллар стоил 28,27 грн. К ноябрю подешевел до 27,9 грн/долл. В этом году доллар начал падать летом. Самый низкий курс зафиксировали 30 сентября - 24,08 грн. В то же время в бюджете на 2019 год заложили доллар по 29,4 грн.