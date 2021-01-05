Лучше всего для украинцев накапливать на пенсию самому - эксперт

Пенсии в Украине может не стать. Фото: glavcom.ua

С апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин в Украине составит 60 лет. Пока что - 59 лет и 6 месяцев.

Такое повышение необходимо, учитывая изменения в современной жизни украинцев, однако не будет ощутимого положительного эффекта для экономики, сказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

"Повышение пенсионного возраста для женщин заложили еще при президентстве Виктора Януковича. Тогда называли реформой Тигипка. Просто раньше, когда закладывали общий пенсионный возраст 1950-1960 годах, женщинам его значительно занизили. На то были объективные причины, ведь их средняя продолжительность жизни в те времена была ниже, чем у мужчин. Ну и считали, что женщины меньше работают, потому что больше занимаются воспитанием детей. Времена изменились. Женщины живут дольше и работают наравне с мужчинами. Поэтому и уходить на пенсию должны одновременно. В Европе такое практикуют уже много лет. Украина тоже решила начать, однако вводила повышение поэтапно", - объясняет эксперт.

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Изменение пенсионного возраста для женщин не принесет больших изменений для Украины.

"В стране до сих пор много пенсионеров. И их количество постоянно растет, а денег на выплаты нет. Через 10-15 лет государство платить не сможет вообще. В Европе все официально работают и честно платят налог, потому и пенсионеры имеют средства на жизнь. В нас налог платить никто не хочет, зато ходит много теневых денег. Поэтому единственный выход - накапливать на пенсию самому, в те способы, которые нравятся. Интересно, что среди молодежи это нормальная практика. Большинство уже имеет неплохие сбережения. Зато еще советские люди без - заначки. Привыкли надеяться, что за них все сделает государство".

Нидерланды назвали страной с лучшей пенсионной системой в мире. На 2-й строчке оказалась Дания, на 3-й - Израиль. Страны возглавили рейтинг уже второй раз подряд.