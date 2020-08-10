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понедельник, 10 августа 2020 01:14

Лоукостер SkyUp открывает продажу авиабилетов с сентября в 8 стран мира

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Лоукостер SkyUp открывает продажу авиабилетов с сентября в 8 стран мира
Sky Up планирует перелеты. Фото: Корреспондент

Авиакомпания SkyUp Airlines открывает продажу билетов на рейсы в Чехию, Италию, Грузию, Францию, Армению, Испанию, Словакию и Португалию.

С 25 сентября будет выполняться рейс Киев – Прага – Киев (вторник, четверг, пятница, воскресенье; от 1,5 тыс. грн в одну сторону без багажа), сообщила пресс-служба компании.

С 25 октября планируются рейсы:

Киев – Пардубице – Киев (понедельник, среда, суббота; от 554 грн в одну сторону без багажа);

Киев – Бергамо – Киев (понедельник, среда, суббота; от 1,2 тыс. грн);

Киев – Рим – Киев (вторник, четверг, воскресенье; от 1,5 тыс. грн);

Киев – Неаполь – Киев (вторник, четверг, воскресенье; от 942 грн); Киев – Тбилиси – Киев (ежедневно, от 1,5 тыс. грн);

Киев – Батуми – Киев (вторник, четверг, воскресенье; от 1,6 тыс. грн);

Киев – Париж – Киев (вторник, четверг, суббота, воскресенье; от 1,6 тыс. грн);

Киев – Ереван – Киев (понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота; от 2,2 тыс. грн);

Киев – Ницца – Киев (четверг, воскресенье; от 2,5 тыс. грн);

Киев – Барселона – Киев (среда, суббота; от 1,5 тыс. грн);

Киев - Аликанте – Киев (четверг, воскресенье; от 1,5 тыс. грн);

Киев – Лиссабон – Киев (понедельник, пятница; от 1,8 тыс. грн).

С 17 декабря по 28 февраля 2021 года планируется выполнение рейса Киев – Попрад-Татры – Киев (четверг, воскресенье: от 803 грн).

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SkyUp Airlines - национальный украинский авиаперевозчик, лоукост, который начал свои полеты 21 мая 2018. Базируется в аэропорту "Борисполь". Основные направления - Ближний Восток, Северная Африка, Восточная и Южная Европа.

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