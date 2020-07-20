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понедельник, 20 июля 2020 15:01

"Лицо не в центре. Оплата не прошла": как получить наличные на кассе и купить товары без денег

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Благодаря диджитализации жизнь украинцев становится более комфортной. Все платежные карты - в телефоне, чаевые можно оставить с помощью терминала. В метро - рассчитаться бесконтактно.

Государственный Приватбанк анонсировал запуск новых услуг. Первая - возможность снять наличные на кассе при покупке товаров. Вторая - FacePay24, или "оплата лицом".

Стоимость товаров и услуг оплачивают без карточки и наличных. В приложении Privat24 надо сделать 3 фото и выбрать карту, с которой будут списываться средства. Сначала технологией FacePay24 можно было воспользоваться только в 4 магазинах в Днепре. Сейчас систему распознавания лица запустили в других городах Украины.

Gazeta.ua проверила, как работают новые услуги в Киеве.

"Нет доступных камер"

На сайте Приватбанка указано, что в столице услугой FacePay24 можно воспользоваться в сетях супермаркетов "Велика кишеня", "Велмарт", в одном из ресторанов "Dinner's" и "Белый налив".

В ресторане "Dinner's" на ул. Богдана Хмельницкого заняты несколько столов. Администратор медленно перебирает бумаги. Лицо за маской почти не видно, взгляд направлен на документы.

Подхожу к барной стойке, заказываю капучино.

- А FacePay можно воспользоваться?

- Да. Ксюха, подскажи. Я просто забыла, как планшетом пользоваться, - обращается официантка к администратору.

- Там он как-то на лицо реагирует. Им пользуются раз в 3 месяца. Ну, плати взглядом... - читает администратор с планшета с логотипом FacePay24. Он стоит на баре.

Сначала что-то пытаются нажимать работницы, потом я. Планшет дальше светится логотипом, никак не реагирует. Предлагают просканировать телефоном QR-код. Открывается Приват24. Однако, как рассчитаться за кофе, до сих пор непонятно. Смеюсь, что специально сфотографировалась утром, чтобы теперь платить только лицом.

Работницы зовут на помощь коллегу Никиту.

- Рассчитывались же пару дней назад. Только не выбей чек раньше времени, - говорит администратор.

После манипуляций с кассой планшет ожил, предложил мне посмотреть в камеру и расположить лицо в центре кадра.

- А маску снимать?

- Да, снимайте.

С первого раза рассчитаться не получилось. Планшет завис. Сфотографировал позже, чем я ожидала.

- Лицо не в центре, - прочитала надпись администратор. - Оплата не прошла.

Планшет находится на уровне лица, однако камера - немного выше. Пришлось становиться на цыпочки, чтобы таки попасть в центр кадра. На этот раз планшет сфотографировал и признал, что это действительно мое лицо. Пришло оповещение с просьбой подтвердить покупку, оплата прошла.

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В "Белом наливе" на бул. Тараса Шевченко утром громко играет музыка. Посетителей нет, в помещении только официанты и уборщица. Рассчитаться FacePay не удалось, работники сказали, что такой услугой у них воспользоваться нельзя.

В магазинах "оплата лицом" доступна на кассах самообслуживания, поскольку они оснащены камерами.

Захожу в "Велику кишеню" на пл. Печерской, выбираю товар и иду на кассу самообслуживания.

Автор: Юлия Карманская
  В “Великій кишені” і “Велмарте” эта услуга недоступна.
В “Великій кишені” і “Велмарте” эта услуга недоступна.

Пробиваю товар, как способ оплаты выбираю FacePay24. На экране появляется просьба смотреть в камеру. Ищу ее взглядом и не нахожу. "Нет доступных камер", - появляется надпись на экране. Иду искать кого-то из сотрудников.

- Скажите, пожалуйста, FacePay24 у вас работает? - спрашиваю женщину в корпоративной жилетке. Она помогает пенсионеру взвесить овощи.

- Когда как, - отвечает. - Подойдите к другой кассе.

Там тоже нет камер, поэтому оплачиваю покупки картой. Подходит та же сотрудница и спрашивает, все ли удалось. Советует подойти к администратору.

- А сейчас FacePay не работает. Привезли новые мониторы, там камер нет. На кассах, которые были раньше, приложение работало. Будем решать эту проблему, - объяснила администратор.

В "Велмарте" на ул. Чернобыльской тоже отсутствуют камеры у касс самообслуживания. Поэтому "оплатить лицом" не удается.

"Снять наличные? Так вам к банкомату"

Еще одна новая услуга - возможность снять наличные на кассе. Максимальная сумма - 500 грн. На сайте Приватбанка есть карта с магазинами, заведениями общественного питания и заправками, где можно снять наличные. В Украине их более 60 тыс.

- Простите, у вас можно наличные снять на кассе? - обращаюсь к официантке в ресторане "Евразия" на бульваре Леси Украинки. Она удивляется. Говорит, что о таком впервые слышит. - Вы можете в метро зайти и там в банкомате снять деньги.

В "Salateira" на Владимирской о снятии наличных на кассе тоже не слышали. Также посоветовали поискать банкомат.

На заправке WOG на улице Берковецкой утром стоит очередь в кассу. Большинство покупателей, рассчитавшись, идут к кофейным автоматам.

- Капучино среднее. И я бы хотела снять 50 гривен наличных с карты. Можно? - обращаюсь к работнице. Она зовет коллегу, чтобы тот помог найти нужную услугу в компьютере.

- Это получится 84 гривны - 34 капучино и 50 наличные, - говорит работница заправки. Выдает 2 чека: один с сообщением о покупке, другой - с информацией о выдаче наличных.

Автор: Юлия Карманская
  На заправке выдали два чека. На этом - количество снятых наличных.
На заправке выдали два чека. На этом - количество снятых наличных.

Услугу не предоставляют, поскольку работники не знают о ней

Пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга говорит, что для полноценного внедрения новых услуг требуется время. Пилот FacePay24 запустили в сентябре. Наличные на кассе начали выдавать на заправках WOG полгода назад. В магазинах последняя услуга действует только месяц, поэтому о ней работники могут просто не знать.

"Например, к массовому внедрению услуги оплаты чаевых через POS-терминал шли примерно год. Сначала в заведениях, где официантам выдали личные карточки для чаевых, работники говорили, что не умеют ими пользоваться", - говорит Олег Серга.

По словам эксперта, FacePay24 - самая массовая биометрическая система, которая может быть внедрена.

"Фотографии клиента присваивается уникальный цифровой код. В торговой точке есть планшет с рабочими программами, который делает фото и сверяет цифровой код. С "Велмартом" и "Великой Кишеней" мы еще ведем работу: планируем обновить и увеличить количество точек, где можно воспользоваться FacePay24", - рассказывает он.

Если говорить о снятии наличных на кассе, то часто услугу не предоставляют, поскольку работники не знают о ней, по мнению эксперта.

"Услуга автоматически программируется на терминалы целой сети. То есть, если договорились с "Сильпо", то на все POS-терминалы сети Киева устанавливается эта услуга. Над вопросом осведомленности торговых точек будем еще работать. Нужно время", - отметил пресс-секретарь Приватбанка.

Этот сервис в пилотном режиме в Украине внедрялся в сети заправок WOG.

"Эта услуга на заправке более востребована, чем в магазине. Если возле супермаркетов стоят банкоматы, то у заправок иногда нельзя снять наличные в радиусе нескольких километров. Поэтому там услуга пользуется большим спросом, и работники научились ее предоставлять", - объясняет Серга.

Эксперт прогнозирует, что в следующем году ожидают прорыв по использованию подобных услуг в Украине.

"Это будет хороший маркетинговый ход. Если в магазине или кафе появится FacePay или можно будет снять без проблем наличные на кассе, туда придет больше клиентов. И бизнес это понимает", - подытожил Олег Серга.

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Автор: Юлия Карманская
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